Blindan a Guanajuato ante gripe aviar en Jalisco

El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (Sdayr), Paulo Bañuelos, dijo que en conjunto con las autoridades de Salud, Guanajuato blindará sus fronteras contra la gripe aviar que se está extendiendo por todo el país y que al parecer ya hay registros de que llegó al municipio vecino de Lagos de Moreno, Jalisco.

Dijo que es la frontera con este estado donde se pondrá principal atención para evitar que se contaminen las granjas avícolas de Guanajuato aunque ello se requiere poner en cuarentena a las aves y en caso de detectarse un brote se tendrán que sacrificar.

Esta medida la tomarán en los próximos días con apoyo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica).

“Es una gripe que empezó en el estado de Coahuila y también apareció en el Estado de México (…) la Senasica hizo un análisis a nivel nacional y se detectó que estaba esa gripe aviar. Ahora me parece que aquí por Lagos de Moreno pegado a Jalisco también ya brotó, se me hace que ya sacrificaron y activaron lo que son los protocolos de hacer un círculo que no se esté contaminando algunas otras granjas”, dijo.

Sin embargo comentó que también ya están trabajando el blindado de fronteras con otros municipios de Guanajuato como Romita para prevenir la propagación del virus.

Guanajuato en el sector ganadero a nivel nacional ocupa el quinto lugar en producción de aves y huevo de plato, por lo que el secretario dijo que se verá en la necesidad de citar una reunión urgente a todo el comité de sanidad animal en el municipio de Celaya como medida de proyección, púes hasta el momento no tiene registros de esta gripe en Guanajuato.

“Yo no tengo ahorita reportes (...) por eso estoy diciendo que Guanajuato goza de un tema sanitario que es patrimonio de todos los guanajuatenses y definitivamente que ahorita nos vamos a poner a trabajar precisamente lo que es la Dirección General de Ganadería que ve esos temas conjuntamente con Senasica, porque tenemos un comité de sanidad animal y un comité de sanidad vegetal” comentó.

De acuerdo con la página oficial de la Senasica y el del Gobierno de México, el pasado 30 de octubre en Montemorelos, Nuevo León, se detectó la presencia de gripe aviar H5N1 pero no presentaba ningún riesgo para el consumo de pollo y huevo.

También la Senasica en ese mismo periodo de tiempo encontró un nuevo caso en aves silvestres en Tijuana, Baja California, y en una granja de 186 aves en Juárez, Chiapas.