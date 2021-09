Birlan a hospital de San Diego, 20 mdp

Los 20 millones de pesos que debieron haber llegado al Hospital Comunitario de San Diego de la Unión como parte del premio que ganó en la rifa del avión presidencial no llegaron a ese nosocomio.

Así fue confirmado durante la conferencia de prensa mañanera del miércoles, en donde la encargada de dar el informe ¿Quién es quién en las mentiras?, Ana Elizabeth García Vilchis, presentó una lámina con la que aclararía que sí han sido transferidos los recursos a hospitales; sin embargo, en el apartado del Hospital Comunitario de San Diego de la Unión no tenía fecha de transferencia de dicho dinero.

En ese mismo rubro se explicaba que “la entidad estatal se negó a firmar el convenio” y por ello no habrían sido enviados los recursos.

No había reglas claras

El pasado 13 de agosto, Organización Editorial Mexicana publicó que a casi un año de haberse realizado la rifa del avión presidencial, el Hospital Comunitario de San Diego de la Unión no había recibido los 20 millones de pesos que había ganado; la razón: las autoridades estatales no vieron reglas claras en el otorgamiento del recurso, el cual sería aplicado para ampliar la capacidad de ese nosocomio.





Los 20 millones de la rifa del avión no llegaron al Hospital de San Diego de la Unión.





Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, explicó que de acuerdo con la información con que contaban, el recurso lo tenían que ejecutar a finales de 2020 y no alcanzaba el tiempo, por lo que corrían el riesgo de que si no lo ejecutaban, tenían que devolverlo a la Federación y el Gobierno del Estado tendría que asumir el costo de la obra.

“El resultado se da a finales del año pasado, es un recurso que se tiene que ejecutar en ese año, pero no existían las reglas para la ejecución del recurso, se nos solicita un proyecto para poder ejercer el recurso, hacer entre ello licitaciones, un proyecto de inversión, entonces no alcanzaba el tiempo ni para el proyecto ni para ejecutarlo y si nosotros hacíamos el proyecto para invertir este recurso y no lo ejecutábamos en el tiempo, teníamos que regresar el dinero, entonces no quiero pensar mal y no llegó el recurso finalmente al estado de Guanajuato”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato en aquella ocasión.

Daniel Díaz Martínez explicó que al no haber las reglas de operación claras para la ejecución de ese recurso y además de que tenía que ejecutarlo en alrededor de dos meses, se decidió no hacer uso del dinero, pero tampoco les dijeron que sí podía ejecutarse durante 2021 y a casi un año, el Hospital Comunitario de San Diego de la Unión no ha recibido su premio que se ganó.

“No estaba el tiempo necesario, en función que no había además reglas para ejecutar, estuvimos solicitando cuáles eran las reglas para la ejecución y poder comprobar el recurso, esos 20 millones, nosotros hicimos un proyecto, pero no alcanzaba el tiempo para poder hacer la ejecución del mismo, por lo tanto no lo recibimos, no se envió ese recurso”.

A pesar de ello, el Hospital Comunitario de San Diego de la Unión, perteneciente al Sistema Estatal de Salud, ha recibido recursos estatales para poder operar y ha sido sede para atención de personas con diferentes padecimientos durante la pandemia, además de que ha sido uno de los puntos de vacunación de las dosis contra la Covid-19.