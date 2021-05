Beneplácito por el regreso a las aulas

Padres y maestros se mostraron felices ante el regreso a las aulas pues señalaron que era algo necesario que ayudará para continuar con el aprendizaje de los niños que se ve reforzado con la interacción entre alumnos y maestros.





María Guadalupe madre de familia aseguró que se encuentra un poco nerviosa por el regreso a clases.





La maestra de primer grado Marina Martínez Rangel se dijo feliz y contenta por poder estar nuevamente con los pequeños, pues es un trabajo que le genera mucha satisfacción luego de un año difícil en el que se tuvieron que adaptar a una nueva forma de trabajo y en donde la interacción física fue nula, siendo que esta es un elemento fundamental para el aprendizaje.

El Dato...

“Es una felicidad que no puedo explicar me siento muy contenta y para los niños es algo nuevo por que vienen del kínder, no me conocían, es la primera vez que los puedo ver y ellos a mí. Los niños no durmieron dicen que de la emoción de visitar por primera vez su escuela y están contentos lo que es algo muy positivo para comenzar a trabajar”.

Por su parte María Isabel madre de familia, aseguró que se encuentra un poco nerviosa por el regreso a clases, sin embargo es algo que ya era necesario ya que por el trabajo no tenía el tiempo necesario para apoyar a su hijo.









“Yo tenía que llevar a mi niño con una maestra particular y me salía más caro, ahorita que nos dijeron sí podíamos traerlos accedí, porque vi que no eran muchos niños y que se estaban llevando protocolos sanitarios”.

Señaló que aunque se siente un poco temerosa ante la posibilidad de un contagio, existen muchas personas que ya están haciendo su vida normal y asistiendo a diferentes lugares y no tienen temor de contagios.













“Al tratarse de la escuela dije adelante, mi niño viene a segundo grado y se sentía feliz siempre me decía ‘mami ya que quiero ir a la escuela’ y él quería, por eso aceptamos tomar la prueba piloto” finalizó.