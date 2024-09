Batallan constructores de Guanajuato con incremento en el precio del acero

A pesar de que el precio del acero presentó una inestabilidad e incremento de hasta 25% durante 2024, el desarrollo de obra pública no se vio afectado en la entidad, informó Roberto Rodríguez Deschamps, vicepresidente de Obra Pública del Estado de Guanajuato de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En este aspecto, dio a conocer un avance cercano al 60%, considerando que 9 de cada 10 constructores son guanajuatenses.

“Por lo general, el último trimestre del año tenemos un cierre un poco caótico para nosotros en el tema del acero, que empieza a incrementar su precio y a su vez, durante el inicio del año también sigue el incremento. Después tiende a estabilizarse, pero siempre sucede eso. En el año hemos tenido un incremento de hasta 25%”.

Durante el año presentó una variación del 25%. / Fotos / José Almanza

Rodríguez Deschamps explicó que el precio del acero varía de acuerdo al, pero que al menos en este segundo semestre del año no ha sido tancomo en otros periodos.“He visto unaen el acero un poquito más, no tan elevado como pasó durante la pandemia. Hay algunos materiales que sí se quedaron a un precio un poco elevado, pero el acero ha comenzado asu precio”.El aumento ha sido en todos los aceros y metales, así como en materiales plásticos,, vigueta y bovedilla de, además de mortero,. “Todos los derivados del plástico, la tubería de, también dependen del dólar y de los precios del PVC”.A pesar de estasen los precios, el desarrollo de obra no se ha visto afectado, y Rodríguez Deschamps reconoció alpor la preferencia hacia los constructores guanajuatenses.

“La obra pública sigue avanzando, con una nivel estado, cerca delejecutada, y el Gobierno nos ha considerado, ya queson guanajuatenses”.Finalmente, el funcionario mencionó que entre los retos del sector de la construcción se encuentran los temas relacionados con las, destacando la necesidad de tener un mayor cuidado con el, incrementando laa las empresas para un correcto uso y protección del