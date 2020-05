Bares y cantinas no van a abrir

Una vez que se determinó que los bares y cantinas no reabrirán hasta que no cambie el semáforo, el representante de este gremio, Jorge Jiménez, manifestó que aunque llevan dos meses sin abrir sus puertas, continuarán con las disposiciones que realicen los tres niveles de Gobierno, ya que consideró no será prudente abrir, hasta que lo indiquen las autoridades.

El representante de Bares y Cantinas, Jorge Jiménez, manifestó que aunque es una medida que presiona y les duele, esperarán la instrucción de salubridad para poder realizar la apertura de sus negocios.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Reparte despensas el Club de Leones

Local Fallece primer médico por Covid-19 en Guanajuato

Aún cuando, llevan dos meses, dijo, acatarán las deposiciones gubernamentales, pues “nos encontramos ante un tema de salud que es delicado”, por lo que abrir significaría exponer su salud y provocar la Clausura de su negocios.

Además, señaló que de los casi 40 bares y cantinas que representa, todos se han mantenido cerrados e inclusive algunos implementaron el servicio a domicilio, para evitar generar aglomeraciones dentro de sus establecimientos.

“Estamos desesperados porque no tenemos de donde y ninguna ayuda y las que se están generando no son para los giros de bares y cantinas”, dijo el representante de bares y cantinas en Salamanca