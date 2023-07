Balance negativo de la STyPS en reforma laboral

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- A cuatro años de que se aprobó la reforma laboral, sigue pendiente el proceso de descentralización, y son varios los problemas que se tienen en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) como la inexperiencia del personal y el desconocimiento de los conflictos si tienen competencia federal o estatal, afirmó el asesor laboral de la Casa Obrera del Bajío, Arturo Bravo Guadarrama.

El también integrante de la Dirección Estatal Ejecutiva en Guanajuato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo a OEM en entrevista “seguramente esta Cuarta Transformación tendrá otros datos, otros números, como haber recibido tantas quejas y las que se han resuelto, pero no tiene que ver con un tema de numerología, tiene que ver cómo facilita el acceso de los trabajadores a sus derechos a través de un litigio”.

El balance a nivel nacional de la reforma laboral no es positivo, externó Arturo Bravo Guadarrama.

“Esta nueva burocracia laboral que se está formando, está más preocupada con quedar bien con el jefe para mantenerse en la nómina, más que revisar lo que establecen las leyes y el espíritu de fondo de la reforma laboral para dejar a salvo los derechos de los trabajadores”, apuntó.

De igual forma, dijo que a pesar de que no ven con malos ojos la reforma laboral, “el balance hoy en día de la Secretaría del Trabajo a nivel federal y como consecuencia la del estado de Guanajuato, no es tan positivo para nosotros que estamos en la lucha constante en defensa de los derechos de los trabajadores”.

Bravo Guadarrama dijo que el fondo de la reforma tiene que ver con el esquema de la conciliación y que el trabajador tenga más fácil el acceso al disfrute de sus derechos, “entonces cuando tú pones un juzgador o personal de la Secretaría del Trabajo sin experiencia, sin conocer el bagaje de una serie de normas, porque no solamente es la Ley Federal del Trabajo, también están involucradas cuestiones de derechos humanos, de seguridad laboral y de seguridad e higiene”.

Además, agregó que “pareciera que quitan a todo el personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por sospechosismos de que pudieran estar involucrados en la mafia, podrían estar amañados con el viejo esquema, con los sindicatos charros, con los patrones, y se pone a gente sin experiencia y entonces termina siendo el mismo problema”.

Consideró que fue una mala decisión de este nuevo modelo económico, al hacerse la limpia en esta dependencia federal, “se pudo haber hecho como en otros lados, una combinación de trabajadores con experiencia con los jóvenes nuevos que están en esta dependencia”.





Legitimización de contratos colectivos





De igual forma, Arturo Bravo señaló que esta reforma laboral “es un asunto a largo plazo, así está planteada la reforma, la primera etapa era en los primeros cuatro años que se cumplieron el pasado primero de mayo, y estamos a tiempo para hacer un balance”.

Destacó que en el esquema laboral hicieron un balance a cuatro años y una de los planteamientos era que todos los contratos colectivos debían de legitimarse, que es un proceso que a través de la votación los trabajadores digan si conocen su contrato colectivo y si están de acuerdo con él o no.

En este caso, dijo, que, de 140 mil contratos colectivos, solamente se legitimaron 20 mil en todo el país, “entonces quiere decir que 120 mil contratos colectivos no fueron legitimados. Se sospecha que eran contratos de protección a las empresas, de sindicatos charros que no negocian y que simplemente toman las cuotas de los trabajadores, pero no los defienden y entonces ni siquiera se llegó al 15 por ciento el porcentaje de los que se legitimaron”.

“Esos números dan una señal de en dónde estamos parados y que dejó el viejo esquema laboral, y eso es justamente lo que hay que reconstruir y aunque esa no es tarea primordial de la Secretaría del Trabajo, si es la responsable de regular la relación entre los trabajadores y sus patrones”, terminó Arturo Bravo Guadarrama.

Como es costumbre, en la Delegación Federal del Trabajo no se puede aportar la información sobre el proceso de descentralización porque se tiene que hacer la consulta en la Ciudad de México. Aquí en Guanajuato el encargado de la dependencia es José Luis Ramírez Ramírez,.