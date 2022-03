Bajío, con potencia para instalar fábrica de microchips

José Martínez, gerente general de la Federación Internacional de Asociaciones para la Impresión (FESPA) de Especialidad en América Latina, dijo que la escasa fabricación de micro componentes en Asia ha triplicado el costo de la tecnología y agregó que ello representa una oportunidad para que en el Bajío se apertura una fábrica de microchips y desde esa región del país se provea de la tecnología principalmente al sector automotriz.

Dijo que FESPA es una Federación que promueve el uso de técnicas de impresión que sirven para la manufactura de productos a través de impresión láser, impresión digital para publicidad, promoción, espectaculares, impresión de gran formato que se utiliza en la industria de diseño ambiental, serigrafía para procesos de fabricación de tazas y envases, impresión 3D e impresión textil y añadió que la carencia de micro componentes ha tenido un impacto negativo.

“Hay equipo y tecnología que está tardando mucho en llegar a México porque en Asia no hay producción, hoy transportar un producto desde China a México cuesta dos o tres veces más de lo que costaba antes de la pandemia, esto impacta en que obviamente ese producto ya puesto en México es mucho más caro, además de una escasez de componentes como fue los chips para los autos que provoca que tu no puedas hacer esa máquina porque no tienes los componentes eléctronicos".

Destacó que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) la industria manufacturera representa el 20 % del PIB nacional y genera más de 300 mil empleos en todo el país y que el bajio aporta 17.6 % del PIB nacional y se ubica como la entidad más desarrollada económicamente de México.

Refirió que las entidades que han mostrado una mayor recuperación en la industria manufacturera derivado de sus índices de aportaciones al PIB nacional son Jalisco con una aportación de 7.3 %, Guanajuato 4.3, San Luis Potosí 2.3, Querétaro 2.3 y Aguascalientes 1.4.

Dijo que con la carencia de micro componentes fabricados en Asia surge una oportunidad para que en el bajío se establezca una fábrica de microchips y con ello dejar de depender de Asia para que no haya parones de producción en la industria metal mecánica, de autopartes y manufacturera.





"Está encareciendo la tecnología para el industrial pero por otro lado se abre una oportunidad para México, porque entonces es preferible montar una fábrica de chips en México en el norte o en Bajío y ya no depender de que te lo manden de Asia porque no hay y te lo mandan tres veces más caro".