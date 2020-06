Bajas ventas en víspera del día del padre

Comerciantes del Mercado Municipal Tomasa Esteves registran bajas ventas en la víspera del Día del Padre y afirman que la colocación de los cercos sanitarios en las inmediaciones del centro de abasto así como la crisis económica, son factores determinantes para esta situación.

Entre los artículos más comercializados durante el Día del Padre se encuentran las carteras, cinturones, playeras, bocinas y gorras.

Lamentaron los comerciantes del mercado al decir que con mucha anticipación se abastecieron de artículos, previendo las buenas ventas de años anteriores, sin embargo la situación epidemiológica y económica los afecto demasiado.

Emmanuel Negrete comerciante explicó que lo que representaba un buen día para las ventas este año, no será así ya que la demanda de la gente es poca y no llegan al mercado por miedo, por la dificultad para ingresar y prefieren irse a otro lado, ahora no se ve mucha gente”.

El vendedor José Miguel dijo haber tenido una reducción de hasta el 50 % de ventas que normalmente tenia para en la víspera del Día del Padre.

Argumentan que el cierre de accesos los ha perjudicado fuertemente, además del temor de la gente para asistir al Mercado Municipal.

Los comerciantes hicieron un llamado a la ciudadanía para que apoyen al comercio local, y aclaró que están acatando las medidas sanitarias correspondientes para proteger la salud de los consumidores.