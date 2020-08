Bajas expectativas de 'boleros' de mejorar su economía

Pese al cambio del semáforo a color naranja para contribuir al mejoramiento de su economía, los lustradores de calzado, conocidos también como “boleros”, se encuentran con bajas expectativas para que repunten sus ingresos.

El representante del Sindicato de Aseadores del Calzado Pedro Zúñiga señaló que el cambio de color del semáforo no garantiza que los contagios hayan disminuido, por lo que la reubicación a sus lugares de origen en el Jardín Principal dependerá de las indicaciones de la Dirección de Fiscalización y Control.

⬇️Da clic aquí⬇️

Valle de Santiago Impulsan electrificación en comunidades rurales

Policiaca Localizan a joven mujer sin vida en Celaya





“El semáforo es color naranja y no amarillo. No representa que la gente pueda salir libremente, solamente nos queda esperar. Además la mayoría de nuestros clientes son adultos mayores y son los más vulnerables ante esta enfermedad, por lo que no es común que salgan de sus casas”, explicó.

Además, indicó que se han enfrentado a la disminución de los servicios de hasta un 70%, acción que ha provocado que al menos 10 trabajadores de este sector se dediquen al desarrollo de otras actividades.

Esto se debe a que el desempeño de su oficio depende de la gente que demanda el servicio y que por lo regular transitan en la zona centro. Más que la reubicación de los llamados boleros, es el miedo de la gente al contagio, lo que ha disminuido su trabajo.

Aseguró que el motivo porque ha bajado el servicio es debido a la pandemia y no porque ese oficio vaya en declive.

⬇️Da clic aquí⬇️





Desde el pasado mes de abril, cuando se limitaron los accesos a las áreas públicas, los 28 lustradores de calzado fueron reubicados del Jardín Principal a los portales, esto como una medida de contención para evitar el incremento en el número de contagios.

Invitó a la ciudadanía a confiar en ellos y si necesitan un trabajo a domicilio dejar el calzado en los estantes donde ellos realizan su trabajo, para posteriormente llevarlos a su dirección.