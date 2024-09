¡Bajan!, por presunto acosador a operador de ruta 15 en Salamanca

Luego de que se difundió un video a través de páginas de denuncias en redes sociales, sobre el acoso de un operador del servicio del transporte público hacía una estudiante, el concesionario de la línea Villa de Barahona, Roberto Calvillo Ramiro, dio a conocer que el conductor de la ruta 15 fue dado de baja, debido a que la empresa no tolerará este tipo de conductas e invitó a los usuarios a reportar a situaciones similares, así como otras faltas en las que incurran los trabajadores del volante.

En entrevista para El Sol de Salamanca, Roberto Calvillo Ramiro, concesionario de la línea Villa de Barahona, afirmó que en la empresa de transporte de ruta fija, actos como este no se toleran, ya que ponen en peligro la integridad y seguridad de los usuarios. Al conocer el hecho, de manera inmediata se dio de baja al conductor, quién no se ha presentado hasta el momento para explicar la situación o emitir alguna postura al respecto.

“Precisamente tuvimos conocimiento a través de las redes sociales e inmediatamente dimos la respuesta, pero no solamente en las redes sociales; nos tardamos aproximadamente 20 minutos en parar al chofer para investigar. Hasta donde sabemos, es algo muy lamentable y teníamos a este operador como alguien muy trabajador, sin embargo, luego de esa denuncia ciudadana el operador fue suspendido. No tenemos contemplado darle la oportunidad que regrese (a trabajar); no lo hemos escuchado, lo único que le mandamos decir es que si tenía algo que decir que viniera a la oficina y no ha venido”, indicó.

En este contexto, Calvillo Ramiro descartó que se tengan más denuncias de esta naturaleza, sin embargo, invitó a los usuarios a denunciar cualquier tipo de acoso o irregularidad de parte de los operadores del servicio público de alquiler de ruta fija.

“No tenemos más casos que este; tenemos muchos años en este trabajo. Hace algunos años se nos presentó una situación similar, pero no es algo común. Sin embargo, no estamos exentos a que suceda, por ello la importancia de que nos lo denuncien”, invitó.

El video: A través de la página Salamanca Alerta en Facebook se difundió el material con una duración de aproximadamente 15 segundos, en el que se ve en primer plano al operador de la unidad de la ruta 15, quien se dirige a una persona en los asientos de la unidad detrás de él. En el video se escucha, "tú y yo y es todo, para qué queremos que sepa la demás gente, si o no? esta mejor así no Natali, que no sepa nadie, nada más tú y yo hombre, que te digo, hay contigo”. Situación que generó gran interacción y controversia en los comentarios de los internautas.