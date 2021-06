Bajan niveles de contaminación

Isabel Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, aseguró que los niveles de contaminación en Salamanca, Irapuato y Celaya han ido disminuido y dijo que después de los recursos legales interpuestos en contra de Pemex y CFE se han ido reduciendo los niveles de dióxido de azufre en el aire y que eran provocados por la quema de combustóleo.





Los niveles de contaminación en Salamanca, Irapuato y Celaya han ido mejorando.







Explicó que por parte del Gobierno de Guanajuato, desde el pasado 22 de marzo se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable, por el delito de daños ambientales provocados por la emisión de contaminantes de Pemex y CFE en Salamanca y a partir de ello permitió que se tomaran acciones que derivaron en una disminución real de las contaminaciones en Salamanca, así como en municipios aledaños como Irapuato y Salamanca.

Así Lo Dijo...

“Prácticamente desde que se presentaron las 4 denuncias ante Fiscalía General de la República (FGR) no hemos tenido picos o presencia de dióxido de azufre que supere la norma, cada 24 horas hacemos un cierre , para realizar un monitoreo mucho más puntual de lo que esta sucediendo”.



Isabel Ortiz Mantilla | Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial





“Prácticamente desde que se presentaron las cuatro denuncias ante Fiscalía General de la República (FGR) no hemos tenido picos o presencia de dióxido de azufre que supere la norma, cada 24 horas hacemos un cierre , para realizar un monitoreo mucho más puntual de lo que esta sucediendo y no hemos tenido esos picos que tuvimos con anterioridad” expresó.



Isabel Ortiz Mantilla afirmo que desde el pasado abril fue la ultima vez que se registró un repunte en los niveles de contaminación, que hasta la fecha no se ha suscitado de nuevo, pero aseguró que estarán atentos a los seguimientos de la denuncias y al constante monitoreo.









La funcionaria estatal señaló que su postura será siempre velar por el medio ambiente en Guanajuato y para una mejor calidad de vida del ciudadano.