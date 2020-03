Bajan ingresos de taxistas por coronavirus

JARAL DEL PROGRESO, Gto (Informex- OEM).- Frente a la crisis de salud que se presenta desde hace varios días y ante las recomendaciones sanitarias de no salir de casa, los conductores de taxis han comenzado a tener escasez de pasaje por lo que sus ingresos se ven afectados, aunados a la inflación que se registra en los precios de algunos productos básicos.

Varias unidades de este servicio han optado por parar sus unidades ante la falta de gente en la vía pública que demande sus servicios. Las normativas institucionales que se están tomando para salvaguardar la salud de los jaralenses, para que permanezcan en casa, ha comenzado bajar la circulación de taxis.

* Taxis es crisis ausencia de usuarios

El taxista Luis Salazar informó que “desde la semana pasada los pasajes han comenzado a hacer escasos por lo que nuestras cuentas no se han completado, hay días que no sacamos ni para la gasolina que invertimos, varios compañeros han decidido mejor parar sus carros para no tener mayores pérdidas”.

Por ello, el gremio de taxistas esperan que esta situación se mejore, pues la mayoría de los que trabajan en este rubro viven al día, y con la situación que se vive en todas partes por las mediada de salud, no tienen de donde agarrar para sacar el sustento de sus hogares.