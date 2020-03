Baja robo a pozos agrícolas

JARAL DEL PROGRESO, Gto.- Luego de que se registran hasta cuatro robos en pozos hidráulicos por semana, los agricultores afirman que han bajado los robos a las unidades de riego, por lo que agradecen a las autoridades municipales un programa de vigilancia coordinado que permitió que la problemática bajara.

Este tipo de robo representaba para los campesinos grandes pérdidas económicas debido a que el robo de arrancadores y transformadores de los pozos de riego eran de hasta cuatro por semana y afectando sobre todo a quienes no contaban con los recursos suficientes para volver a comprarlos.

Ante ésta situación, concordaron que sería una buena opción un programa de vigilancia entre seguridad pública y los pobladores, siempre y cuando las administraciones municipales los tomaran en cuenta, y al hacer este trabajo en conjunto, los robos comenzaron a bajar pues las vigilancias se están haciendo de manera que estos robos han ido a la baja pues pese a que se siguen registrando han disminuido mucho.

“Era una lata andar comprando cada rato las partes de los pozos que se robaban sin embargo luego de que las autoridades municipales no hicieran caso, pues si han disminuido mucho por lo que ya no tenemos que estar gastando en las piezas que reponíamos y ahora nos enfocamos en otras cosas, pero si bajo mucho el robo a mi me robaron en una ocasión hace como cuatro meses y pues hasta hoy no lo han vuelto hacer” comento Israel García.