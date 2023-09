Baja producción de trigo y cebada esto se debe a falta de agua

Salamanca, Gto. De continuar con la falta de lluvias para incrementar el nivel de los mantos acuíferos, el establecimiento de productos como cebada y trigo podría perjudicarse, lo que podría afectar de manera directa la sustentabilidad para atender la demanda de la planta cervecera que se asentará en Salamanca, manifestó, Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011.

Dependerá de condiciones climáticas cultivo de cebada y trigo

Robles Montenegro, dijo que, el cultivo de cebada y trigo dependerá 100% de las condiciones climáticas y las lluvias que se presenten en lo que resta del mes septiembre, en caso de no contar con este recurso, entonces la situación podría considerarse como crítica. En el caso de la cebada, dijo que se trata de un cultivo bueno, pero que dependen de las negociaciones a las que lleguen con los productores que se dedican a la siembra de este producto para que sea beneficiados con un buen incentivo.

“Yo no me atrevería a decir que este año va a haber cultivo de cebada o trigo, porque estamos secos, para nosotros el recurso agua es importante si no hay agua, no podríamos hablar entonces la situación es crítica, en el caso de la cebada es un cultivo bueno, siempre y cuando tenga una buena negociación, nunca he estado en contra de que se siembra cebada, siempre y cuando tenga una buena negociación y le quede un incentivo a quien lo produce”, explicó.

Extracción de agua es cada vez más profunda

Destacó que, en productos como el trigo la falta de lluvias ha sido un factor determinante para que su precio en la bolsa pasó de cotizarse en un precio de 9 mil pesos a 4 mil 700 y eso perjudicó la finanzas de los productores, quienes tuvieron que pagar la mitad de lo que realmente valía.

Ante el cuestionamiento sobre si la reducida siembra de trigo y cebada en Salamanca, obligaría a la nueva planta de Modelo a comprar producto foráneo para abastecer la demanda; el presidente del Distrito de Riego 011, enfatizó que más que el cultivo de estos dos productos, dependerá de los niveles de agua que tenga el municipio para abastecer la demanda de empresas.

“Si no hay agua nada va a pasar, porque no nada vamos a sembrar, los pozos cada vez se van más para abajo y llegará el día en el que ya no podremos extraer agua del subsuelo por diversas razones; una, porque está muy cara y tiene que ser un cultivo muy rentable y otra porque la energía eléctrica cada vez es más cara y no sería rentable para el productor”, finalizó.

La construcción de la nueva planta procesadora de grupo Modelo y Milfoods, se está llevando a cabo en la salida de Salamanca a Irapuato y se espera culmine su edificación en 2024.