Baja demanda de gel antibacterial

Conforme ha avanzado la pandemia por la Covid-19, la demanda de productos para la sanitización y prevención de la enfermedad que tienen como base el alcohol ha disminuido.





Cuando inicio la pandemia por coronavirus el gel antibacterial y el alcohol etílico se encontraba agotado, además de que los costos se dispararon llegando a incrementar hasta un 100 %.

Margarita encargada de una farmacia señaló que al inicio de la pandemia la venta de alcohol etílico se elevo a tal grado que se encontraba agotado. Cuando era posible adquirir algún producto de este tipo se hacía a sobre precio, pues una botella de medio litro paso de costar 30 pesos a llegar a los 60 o 70 pesos , una presentación de un litro se podía encontrar hasta en 150 pesos.





“Hubo, meses en donde no teníamos el producto por que se encontraba agotado, luego la gente preguntaba por él, pero como estaba muy caro preferían no comprar, actualmente ya tenemos en existencia pero su demanda ya no es la misma. Aunque sigue caro si disminuyo su precio”.

Por otra parte el gel antibcaterial tampoco tiene la misma demanda, pues actualmente en las farmacias consultadas aseguraron que la venta es mínima.