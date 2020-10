Baja afluencia vehicular en verificentros

A partir de la segunda semana de julio la afluencia en los centros de verificación vehicular se desplomo pues pasaron de atender 30 automóviles por día a recibir solo cinco.





Norma Angélica Clemente titular de un verificentro dio a conocer que durante el mes de junio y la segunda semana de julio fue la temporada de repunte para la verificación vehicular, sin embargo, a la fecha ha disminuido de manera drástica, por lo que esperan que con los operativos que comenzará a implementar el gobierno municipal ayuden a que los centros tengan más actividad.

La titular destacó que “el costo de la verificación continua en 235 pesos y este permanecerá hasta que termine el semestre. A finales de diciembre se publicara el nuevo programa de verificación vehicular y ahí nos indicara como se va operar a partir del 2021, si será solo una verificación o ya se implementara primer y segundo semestre”.

Para agenda una cita se debe ingresar a la página de la SMAOT donde es necesario ingresar los datos del vehículo y propietario así como elegir lugar, día y hora en el que desea la verificación o llamar al teléfono 473 735 2601.





No obstante aquellas personas que no puede sacar su cita, podrán acudir al centro de verificación y será atendidos “las citas son para evitar aglomeraciones pero si no hay vehículos en ese momento se puede recibir al usuario” agregó la titular.