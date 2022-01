Baja 26% en escuelas el modelo presencial desde regreso a clases

Desde el regreso a clases presenciales el 10 de enero a la fecha, el número de escuelas en formato educativo presencial disminuyó 26.77 por ciento en el estado, informó a El Sol de León, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), ya que de haber comenzado con el 49.97 por ciento ahora se encuentran en 23.20 por ciento, de 11 mil 998 instituciones registradas.

Los cambios de modalidad de estudio son autorizados por los Consejos Técnicos Escolares, que están integrados por autoridades de salud, educativas, padres de familia y alumnos, por lo que en algunas escuelas han decidido regresar a sus estudiantes de forma virtual o híbrido.

De acuerdo con la SEG de las 11 mil 998 escuelas registradas, 874 están a distancias siendo el 7.28 por ciento, en formato híbrido 8 mil 350 representando el 69.52 por ciento y presencial 2 mil 787 en formato presencial con el 23.20 por ciento.

Fue el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza quien informó que a una semana del regreso a clases disminuyó hasta 10 por ciento el número de escuelas en sistema educativo presencial, indicando que los consejos técnicos son quienes han tomado dicha decisión.

“En esta semana se ha ido bajando un poco, pero la realidad es que no tenemos inconveniente en que eso suceda, las escuelas que se han podido mantener se mantienen pero con el consenso de la comunidad educativa, las que tiene que ir de la presencialidad a la virtualidad lo estamos permitiendo porque es el consenso de la comunidad”, mencionó.

El 10 de enero el 49.97 por ciento lo hicieron de manera presencial, el 47.95 por ciento está en un formato híbrido tanto en presencial como a distancia y el 2.08 por ciento está en una modalidad virtual.

Cabe destacar que durante el ciclo escolar 2021 - 2022, ya que hasta el 01 de septiembre del 2021 el 12.40 por ciento de las escuelas se encontraban en la presencialidad, 78.30 en formato híbrido y el 9.30 por ciento a distancia.

Para el 01 de noviembre del mismo año, el 16.72 por ciento recibió a alumnos en las aulas, el 78.87 por ciento en modalidad híbrida y el 3.41 por ciento virtual.

En este ciclo escolar 2021 - 2022 se cuenta con 10 mil 469 escuelas de nivel básico superior, con 1 millón 223 mil 086 alumnos y 51 mil 921 docentes; en nivel media superior se tienen 1 mil 193 escuelas, 245 mil 952 estudiantes y 13 mil 109 docentes, mientras que el nivel superior cuenta con 332 escuelas, 198 mil 138 alumnos y 17 mil 580 docentes.

Debido al alza de contagios algunas escuelas han decidido que sus alumnos regresen de forma presencial hasta el 9 de febrero, como lo es la Secundaria General número 6 Ilhuicamina.

Atendiendo a la actual contingencia sanitaria y en colaboración con los organismos correspondientes. Se ha tomado la decisión de cambiar provisionalmente la modalidad de trabajo a partir del jueves 27 de enero y hasta el próximo miércoles 9 de febrero.

Los alumnos trabajarán a distancia, estar atentos a sus whatsapp donde les será enviado y explicado el proyecto de trabajo para esos días. Además a través de tus grupos de whatsapp estarás en comunicación constante con tus maestros, quienes resolverán tus dudas en tu habitual horario escolar.

Turno matutino de 7:30 am a 1:40 pm, turno vespertino de 2:00 pm a 8:00 pm. Por último es importante que sepan que la escuela permanecerá abierta en un horario de 9:00 am a 1:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm para trámites administrativos o para recoger copias de tu proyecto y en ese horario habrá maestros que puedan resolver tus dudas de manera presencial (en caso de que no puedas conectarte por Whatsapp), se informó a través de un aviso colocado en el ingreso de la secundaria.