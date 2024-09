Baches, la problemática de Salamanca

A pesar de que en los últimos tres años Salamanca recibió en donación más de mil 500 toneladas de asfalto AC-20 por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), no fueron suficientes para mantener el buen estado de las superficies de rodamiento de calles y avenidas. El presidente municipal César Prieto reconoció esto como una "vergüenza", al no tener justificación para no dar el ancho en el eje de imagen urbana.

Sin embargo, expresó su esperanza de que en su segundo periodo de gobierno se optimice la rehabilitación de vialidades al contar con una planta asfaltadora que estaría en condiciones de operar a partir de 2025.

“Nuevamente digo que es una vergüenza, no tenemos justificación para no dar el ancho como lo espera la ciudadanía. Un eje de gobierno es imagen urbana y medio ambiente. Este último año se nos complicó, pero nos permite reforzar este eje para que las vialidades, sobre todo en parques, jardines y bulevares, estén en óptimas condiciones para los salmantinos y visitantes”, afirmó el edil.

Queda a deber programa para rehabilitar vialidades en Salamanca. / Fotos / José Almanza

De 2021 a 2024, Salamanca recibió mil 560 toneladas de asfalto por parte de Pemex, como parte de su programa para promover el desarrollo social, económico y ambiental en los municipios donde opera. Este año se estima la rehabilitación de alrededor de 30 calles, además de acciones de bacheo en vialidades que lo requieran.

“La última fueron 680 toneladas, anteriormente 400, pero fueron más de mil 200 de puro asfalto AC-20”, destacó el alcalde César Prieto.

En este contexto, el director general de Obra Pública, Roberto Muñoz Robles, informó que se espera que a partir de 2025, la planta asfaltadora adquirida por el municipio pueda operar, una vez que cuente con los permisos del estado y la federación. Con esta herramienta, se pretende reducir el costo en la transformación de carpeta asfáltica hasta en un 30%.

De 2021 a 2024 Pemex donó más de mil 500 toneladas de asfalto.