Ayunan salmantinos durante tiempo de cuaresma

La temporada de cuaresma comenzó con la llegada del Miércoles de Ceniza, sin embargo con el pasar del tiempo los salmantinos han ido modificando la manera en la que lo viven, pues los factores económicos y sociales se han convertido en factores determinantes para este cambio.

Cambio en acciones también debe representar ayuno.

La mayoría de los salmantinos señalaron que acudieron a las iglesias para recibir la tradicional ceniza, pero también indicaron que no todos acostumbran comer pescado y mariscos durante esta época, ya que suele encarecerse, por lo que buscan otros platillos más económicos para poder cumplir con la tradición, mientras que otros consideraron que el ayuno no debe de efectuarse con la comida, sino con las acciones.

Local Con esta celebración comienza el tiempo de Cuaresma

“Yo sí ayuno, si sigo la tradición aparte de hacer eso (ayunar o no comer carne roja) también tenemos que realizar una buena obra (....) yo no cocino nada, pero sí me compró mis chiles, rellenos, sopa, arroz, pretendo seguir con esta tradición”, explicó Gertrudis.

Tanto Margarita, Marina y Sergio señalaron que viven esta temporada de acuerdo a como su religión se los dicta, sin embargo prefieren comer alimentos más económicos que no requieran de un gasto extra que afecte su economía como son lentejas, habas, camarón seco, platillos típicos de este tipo, pero que también se encuentran a un precio accesible.

Por su parte, Luis Mendoza reconoció que aunque el tiempo de cuaresma es considerado un periodo para la reflexión y la preparación espiritual, más que evitar comer carne, es mejor trabajar en aquellas acciones que perjudican a la persona y la familia.

Viven cuaresma de manera tradicional.

“En lugar de evitar comer carne roja o algún alimento que lo contenga, es mejor proponernos modificar alguna conducta que nos es difícil cambiar, creo que es mayor reto tratar de ser las mejores versiones de nosotros mismos que dejar de comer carne o ayunar”, indicó.

La cuaresma es un tiempo litúrgico de conversión que se centra en tres pilares espirituales: la oración, el ayuno y la limosna, el cual tiene una duración de 40 días que simbolizan el tiempo que Jesús pasó en el desierto, además de la marcha del pueblo israelita por el desierto, así como las 40 décadas que duró la esclavitud de los hebreos en Egipto.