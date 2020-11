Aversión de jaralenses contra trump por su política migratoria

Jaral del Progreso, Gto.- Algunos ciudadanos de este municipio manifestaron estar resentidos con el presidente y candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump por su acendrado racismo y su política migratoria. Otros muchos no tienen interés en el tema del proceso comicial que definirá el futuro de México y del mundo en los próximos años.

Celia ex policía en el vecino país del norte opina sobre el proceso electoral y manifiesta su resentimiento por el actual mandatario de los Estados Unidos. “Yo opino que deben sacar a Trump. Es una persona muy déspota y no nos quiere a los mexicanos”.

A mí me deportó. Yo tenía 32 años en Estados Unidos y me deporta. Mi hijo es militar. Esta uno en la Marina a otro lo tengo en el Army y estoy deportada…¿usted cree que eso es justo?, dice envestida en su uniforme de policía de este municipio.

“Mis hijos nacieron allá. Yo desde los 14 años viví en Estados Unidos. Tengo aquí aproximadamente cuatro años, desde que me deportaron. Me dieron 10 años de castigo”, dice con la voz entrecortada.

Sostiene que en Estados Unidos. “Es mucha corrupción. Porque en Estados Unidos también habita (sic) mucha corrupción, nada más que allá la tapa un poquito más. Yo estuve trabajando de policía en Estados Unidos desde el 2002 al 2008.

Cuando me hicieron eso…yo se los platiqué y parecía que yo fuera una persona que no valía allá. Me hicieron como trapear en el suelo. No me respetaron ni porque yo les enseñé mis medallas. Yo les dije, de todos los policías con los que yo me arrimaba para trabajar. Mi trabajo para el gobierno no valió”, dice tratando de hablar con propiedad el idioma español

En tanto, Guille maestra de profesión afirma que “he escuchado un poco (de las noticas sobre las elecciones en Estados Unidos). Sin partidos diferentes y sus ideas son diferentes, pero ´más vale malo por conocido que bueno por conocer´. He escuchado comentarios muy malos de Biden”.

Manifiesta la también comerciante que si tiene interés por el proceso electoral de Estados Unidos en el cual compite Joe Biden y Donald Tromp ya que “afecta a México y sí, debe interesarnos a todos”.

Juan, quien es comerciante sostiene que si le interesa el tema, porque de alguna manera ayuda o perjudica a la economía de México. Si está bien o está mal, México sale o no sale adelante, dependemos mucho de Estados Unidos”.

Sobre su preferencia electoral dice que “de los dos no se hace uno. Ahorita el que ha estado es Trump y como dice el dicho ´más vale malo por conocido que bueno por conocer. Me interesa lo que pasa, nos afecta o nos beneficia en la economía de México”.

Marlene, ama de casa, manifiesta que el tema de las elecciones de los Estados Unidos sí me interesa. Pero siempre gana el que más le conviene a la gente, a los americanos. Al otro (Joe Biden) ni lo conozco y Trump ya ve como es de racista. Uno tiene familiares allá y sí les ha ido mal por culpa del presidente Trump, es muy racista”.

Señala que no está al pendiente de las noticias sobre el tema ya que “casi ni tengo tiempo y a veces ni nos interesa. Va a ganar el que más le invierta (recursos económicos).

Antonio, quien es empleado en una empresa automotriz dice de plano que “No estoy interesado (de las elecciones). No tengo interés. No me interesa quien gane”.