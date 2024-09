Avanza cultura testamentaria en la población en Salamanca

Durante casi 20 años a través de las notarías públicas se ha promovido la importancia de realizar un testamento, a través de las campañas que se llevan año con año en el mes de septiembre; gracias a ello se ha registrado un incremento constante en la presentación de testamentos lo que refleja un cambio cultural en la población, sin embargo, las mujeres y los jóvenes son el sector de la sociedad que menos acuden a realizar este trámite, situación que se atribuye a que este se realiza únicamente cuando se llega al final de la vida, a diferencia de la visión del público varonil de mediana edad como una labor fundamental.

De acuerdo a los testimonios de mujeres y jóvenes salmantinos, la falta de interés para comenzar los trámites de testamento, se debe a que en la mayoría de los casos, se trata de un documento que expiden los varones iniciando la tercera edad o porque suelen ser trámites muy costosos.

“ En mi caso, es la falta de costumbre o porque regularmente es un trámite que le dejo a mi marido, porque, es quien trabaja y no me había pasado por la mente hacer un testamento, además son muy caros y yo no trabajo, por lo que es más complicado”, explicó Adela, madre de familia.

Sin embargo, la campaña busca que este tipo de trámites se prevean con anticipación, ante cualquier eventualidad, ya sea, accidentes o enfermedades que puedan dejar desprotegidas a la familia.

En dos décadas, avanza concientización

Al respecto, J. Inés Rico, presidente de la delegación del Colegio de Notarios Públicos de Salamanca y de la Comisión de Registros del Colegio Estatal, indicó que en 2024, la campaña busca hacer una diferencia al promover la participación de mujeres en la realización de testamentos, dado que estadísticamente son más los hombres que presentan testamento en comparación con las mujeres.Es por ello que, para la campaña del Mes de testamento en septiembre, se busca incentivar la participación femenina, por lo que se prevé una reducción en el costo de este documento para las mujeres, mientras que para los hombres se mantendría prácticamente igual que el año pasado.

Además, destacó la importancia de que los testamentos respeten los derechos de las minorías y de las mujeres. “Un testamento siempre deberá considerar los derechos de la mujer derivados del matrimonio y proteger a los menores o incapacitados. En este sentido, el notariado tiene la responsabilidad de asegurar que los derechos de todas las personas sean respetados” señaló.

A lo largo de dos décadas de campaña, la inscripción de testamentos en el Registro Público de la Propiedad ha aumentado alrededor de un 15% cada año, lo que se refleja en las estadísticas.

De acuerdo a lo señalado por el representante de Notarios Públicos de Salamanca en 2023, se realizaron aproximadamente 700 testamentos en las diferentes notarías de la ciudad, un número todavía reducido, pero significativo si se considera que antes de esta campaña, prácticamente nadie en la población hacía testamento.

“En el pasado, solo las personas con una considerable masa de bienes solían hacer testamento, pero hoy en día, cada vez más personas con un inmueble o un pequeño capital optan por realizar este trámite. Esto demuestra que la campaña ha cumplido con su misión de fomentar la cultura del testamento entre las clases más desprotegidas”, explicó.

Mujeres, son las que menos acuden hacer testamento

La campaña “Septiembre mes del Testamento” tiene como objetivo promover la cultura testamentaria en México y sus 32 entidades federativas y fomentar la protección del patrimonio familiar. Esta actividad se logró gracias a la unión de esfuerzos entre la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano para promocionar el otorgamiento de testamentos a la población.

En ese sentido, Rico Ramírez, manifestó que Guanajuato, es la única entidad federativa del país, en donde la campaña se extiende dos meses, es decir, el trámite de este documento con todos los beneficios se efectúa durante septiembre y octubre.

Está actividad, ha generado beneficios muy importantes como la reducción significativa en el número de conflictos hereditarios que llegan a los juzgados, pues, pese a que los testamentos pueden ser impugnados, el porcentaje de casos que proceden es casi nulo, lo que ha contribuido a una disminución considerable en los litigios.

Además, hizo un llamado a los jóvenes a participar en la cultura del testamento, pues existe la creencia errónea de que solo las personas mayores o en estado terminal deben hacer un testamento, sin embargo, hoy en día, considerando los riesgos inherentes a la vida, como la inseguridad y las enfermedades crónicas, es importante que también los jóvenes tomen previsiones y establezcan su voluntad en un testamento.

Nueva normativa y el futuro del notariado

Con la reciente aprobación del nuevo Código de Procedimientos en Guanajuato, el papel del notariado en la resolución de conflictos se ampliará en los próximos años. Los notarios tendrán una participación más activa en áreas como divorcios y testamentarías, ayudando a desahogar los problemas que se presentan ante las autoridades judiciales.

Costo y requisitos

En 2023 durante todo el mes de septiembre y en octubre en Guanajuato, el costo del testamento genérico fue de 2 mil pesos más IVA y la inscripción al Registro Público fue gratuita, mientras que para las personas adultas mayores de 60 años y más, el costo es de mil 160 pesos.

Algunos requisitos para tramitar el testamento son:

Cumplir con la edad legal para testar, estar en uso de las facultades mentales, presentar una copia del acta de nacimiento e identificación oficial vigente, designar un albacea, enlistar los bienes,abonar la tarifa correspondiente, nombrar a los herederos.