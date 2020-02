Avala AMLO sistema de salud de Guanajuato

TIERRA BLANCA, Gto.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el modelo de colaboración que Guanajuato planteó con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y se comprometió a enviar los recursos federales que al estado le corresponden para que garantice abasto de medicamentos, contratación de médicos y una atención de calidad.

De Viva Voz...

Durante su visita al municipio de Tierra Blanca, donde sostuvo un diálogo con los pueblos otomí y chichimeco jonáz, Andrés Manuel López Obrador dijo que incluso fue mejor que estados como Guanajuato, no se hayan adherido al Insabi, pues esto generará que haya mayor competencia para poder garantizar un servicio médico que atienda a la mayor cantidad de ciudadanos.

“Ya se llegó a un acuerdo con los gobiernos estatales y en el caso de Guanajuato se decidió que el gobierno del estado mantenga los servicios de salud, que sea responsable de garantizar que no falten los médicos, que no falten los medicamentos y que el servicio de salud sea de calidad, que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, porque eso ya está en la Constitución y ya está en las leyes.





Se llegó a un acuerdo con los gobiernos estatales y en el caso de Guanajuato se decidió que el gobierno del estado mantenga los servicios de salud.





“Y no hay ningún problema si no hubo una adhesión del gobierno de Guanajuato para integrar el servicio de salud, nosotros vamos a cumplir con el gobierno de Guanajuato porque se les van a transferir que por derecho les corresponden y es hasta mejor así, que algunos estados no hayan aceptado, que voluntariamente hayan dicho 'nuestro servicio de salud es eficiente y nosotros vamos a seguir manejando nuestro sector salud y ¿saben por qué es bueno? Porque es como la democracia, significa competencia y vamos a ver quién es quién”, dijo el presidente de México durante su discurso.

López Obrador la discrepancia de visiones sobre diferentes temas del país no debe convertirse en pleitos con tintes partidistas, sino de colaboración para mejorar las condiciones de vida de los guanajuatenses y de los mexicanos.

Así Lo Dijo...

“Nada de pleito (...) hay pluralidad, podemos pensar distinto, diferente, en la dictadura no se puede discrepar, ahí sólo se protesta con los dientes apretados, en la democracia podemos manifestarnos, somos libres y eso es lo que queremos manifestar en nuestro pais, una auténtica democracia y mientras no haya elecciones, trabajar todos juntos; cuando vengan las elecciones, que cada quien agarre su partido, pero mientras no haya elecciones, las autoridades tenemos que coordinarnos”.

Anuncia gobernador hospital para noreste del estado

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, agradeció la disposición del presidente de México para aceptar que el estado mantenga su servicio de salud para que pueda colaborar de mejor manera con el Insabi y aprovechó para anunciar la construcción de un hospital que dará servicio a la zona noreste del estado, el cual estará en el municipio de Xichú.

“Guanajuato se va a coordinar con el Insabi y va a adminstrar su sistema de salud, gracias por otorgarnos esa confianza y de una vez anuncio como primer gran acuerdo: viene la construcción de un hospital para el noreste, para el municipio de Xichú, el goberno federal y el gobierno del estado trabajarán para sellar esa alianza por la salud de los mexicanos, para garantizar la gratuidad y universalidad”.

Se compromete AMLO a construir carretera a Atarjea

Andrés Manuel López Obrador aprovechó, por su parte, para anunciar que durante su sexenio será construida la carretera a Atarjea, uno de los municipios más alejados del estado de Guanajuato.

“Aquí aprovecho para anunciar que voy a cumplir con el compromiso, que voy a terminar de pavimentar el camino a Atarjea y que vamos a llevar a cabo acciones en esta región de Guanajauto que está muy abandonada, es la región más pobre, más marginada del estado y vamos a apoyar en todo, que ustedes tengan presente que se gobierna ahora para todos, que se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde”.