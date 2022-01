Autos no respetan el sentido de las vialidades y camiones pesados ingresan a la colonia por falta de señalética

Habitantes de la colonia Infonavit 3 y de unidad habitacional Primavera 2, denunciaron que algunos automovilistas que ingresan a la colonia ignoran los señalamientos viales de la zona, ya que no respetan los sentidos de las vialidades.





El punto se ubica entre Bulevar Clouthier , el Bulevar Bicentenario y a un costado de la Autopista Irapuato Querétaro.





Aunado a esta problemática explicaron que la falta de indicaciones claras también provoca que tráilers y camiones de carga pesada entren a la colonia y no a la autopista Salamanca - Querétaro que se encuentra a un costado de la misma.

Roció Jiménez vecina de la colonia, señaló que es importante que las autoridades coloquen señalamientos claros y sancionen a quienes no respeten los sentidos en el acceso de zona, así también hizo un llamado para evitar que estas unidades pesadas ingresen por equivocación a la colonia.

“En una ocasión entró un tráiler con dos cajas, el pobre chofer no podía salir de la colonia tuvo que desmontar sus cajas para poder dar vuelta y salir para incorporarse al puente y tomar la autopista, aunado a ello es peligroso que estas unidades ingresen, es una colonia donde hay niños jugando y puede suceder un accidente (…) y el hecho de que los automovilistas no respeten los sentidos puede provocar un accidente que afortunadamente no ha sucedido pero ha estado a punto de pasar”.









Estas colonias se ubican entre importantes vías de comunicación en Salamanca, como son el Bulevar Clouthier , el Bulevar Bicentenario y a un costado de la Autopista Irapuato Querétaro.