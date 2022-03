Autoriza SMAOT uso de primera celda en relleno sanitario

Ya fue autorizado por la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) la utilización de la primera celda del relleno sanitario, ubicado en este municipio; esto luego de que la tercera celda ya estaba sobre saturada, y en tanto se realiza el proyecto para construir una nueva.

Al respecto el director de servicios Públicos Municipales, Alejandro Meneses informó que fue desde finales de noviembre y principios de diciembre que se hizo una solicitud de “urgente necesidad” ante la Secretaria de Medio Ambiente, misma que fue atendida hace algunos días y ya están utilizando la primera celda.

En cuanto a la construcción de la cuarta celda que estaría dando solución al problema de saturación y de escurrimiento de lixiviados, el funcionario dijo “hasta dónde tengo entendido se está elaborado el proyecto y una vez que sea elaborado y autorizado, se podrá licitar para ver qué empresa lo construye y se hace toda la tramitología(…) luego de varias reuniones hemos externado cual es el espacio que tenemos y ya está en manos de obra pública la terminación del proyecto, la autorización y luego la ejecución” indicó.

Comienza a regularse recolección de Basura

Respecto al tema de la basura, Alejandro Meneses manifestó que se encuentran recolectando entre 180 y 190 toneladas por día, bajando esta cantidad los domingos y subiendo durante las temporadas de fiesta.

Local Construirá Salamanca nueva celda para el relleno sanitario

Explicó que las quejas de los ciudadanos por el servicio de recolección han disminuido y aunque todavía no tienen el parque vehicular completo abarcan la cobertura de algunas rutas donde los camiones están fuera de servicio o están en taller; “entonces lo bueno es que lo que no cubrimos hoy, lo cubrimos por la tarde o al día siguiente y el retraso es mínimo ya no tenemos esos 15 o 20 días sin que pase el camión recolector, esto ya no está sucediendo, las quejas han bajado hasta en un 90 por ciento y en tanto el servicio de recolección está trabajando al 90 por ciento” reveló.

10 millones para cuarta Celda

Cabe señalar que la construcción de la cuarta celda requerirá una inversión aproximada de 10 millones de pesos, según dio a conocer el alcalde Cesar Prieto, principalmente por la construcción de la membrana que se tiene que colocar.

Es importante señalar que los rellenos sanitarios se forman de celdas, las cuales protegen el suelo a través de una membrana hecha de hule y que conduce los lixiviados para que no causen afectaciones.