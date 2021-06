Autoridades no deben permanecer indiferentes ante masacres: Enrique Díaz

El Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, aseguró que las autoridades no deben permanecer indiferentes ante las masacres que han ocurrido en el país, pues aseguró que cada muerte deja no sólo sangre derramada, sino una estela de dolor en cada una de las familias afectadas.





Enrique Díaz dijo que hay dolor por tanto asesinato y masacres.





Enrique Díaz Díaz dijo que en días pasados vistió la parroquia de San Juan de Retana, cerca de donde ocurrieron los asesinatos de personas en la colonia 12 de Diciembre, y dijo que el dolor en las familias que queda es muy fuerte y nadie debería seguir pasando por ello.

Así Lo Dijo...

“Creo que nos toca a todos, pero también le toca muy en serio a la autoridad tomar con responsabilidad la paz de nuestra ciudad y en nuestro México”.

Enrique Díaz Díaz | Obispo de la Diócesis de Irapuato.

“No podemos quedarnos indiferentes frente a la delincuencia y menos nosotros, quizá porque me ha tocado muy cercano, estuve yo en la parroquia de San Juan de Retana y ahí en las colonias tan cercanas, de la 12 de Diciembre, de La Lupia, Nuevo México, en estos días se dieron muertes de jovencitos que duele mucho y que a las familias de estas personas duele mucho.

“Yo no digo si son culpables o inocentes, es sangre de nuestros hermanos derramada y parece que no nos importara y parece que a nadie le importara, eso de echarse la bolita los unos a los otros, de decir 'le toca al gobierno', 'le toca al municipio', 'le toca a la Federación' y parece que no estuviéramos haciendo nada”, dijo el Obispo de Irapuato.

Enrique Díaz Díaz señaló qur toca a todos, tanto sociedad como gobierno, ser constructores de la paz ante el escenario violento que se ha vivido en todo el país.

“Creo que nos toca a todos, pero también le toca muy en serio a la autoridad tomar con responsabilidad la paz de nuestra ciudad y en nuestro México, porque estas masacres que ha habido esta semana han sido crueles y de veras nos duelen mucho”.

Monseñor Díaz Díaz hizo referencia al mensaje conjunto que fue emitido por la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el que señala que se debe actuar de manera urgente para poner un freno a la violencia que se vive, al tiempo que llamó que cada persona debe ser un arquitecto de paz desde el entorno en el que se desarrolla.

“La paz no puede reducirse al simple equilibrio entre fuerza y miedo, mantener al otro bajo amenaza significa reducirlo al estado de objeto y negarle dignidad y aquí reafirmamos que el incremento de la intimidación, la proliferación incontrolada de armas son contrarios a la moral y a la búsqueda de una verdadera concordia, el terror ejercido sobre personas más vulnerables contribuye al exilio de poblaciones enteras en búsqueda de tierra de paz”.