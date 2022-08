Autoridades municipales y estatales entregan 210 toneladas de fertilizante a los agricultores salmantinos

El sector agricultor de Salamanca de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Salamanca (SOCASAL) se verán beneficiados con la entrega de apoyos en la entrega de fertilizantes por parte del gobierno municipal.

Autoridades municipales y del estado de Guanajuato, se encargaron de llevar a cabo la entrega de fertilizantes para personas pertenecientes a la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Salamanca (SOCASAL).

Se entregaron un total de 210 toneladas para 270 productores de campo

En este evento estuvo el presidente César Prieto Gallardo, alcalde municipal, el secretario de Desarrollo Agroalimentario Pablo Bañuelos Rosales, así como Agustín Robles, presidente del Distrito de Riego 011, así como funcionarios del gobierno municipal, quienes hicieron la entrega de fertilizante para personas del campo. En este evento, el alcalde César Prieto detalló que estas acciones se llevaron a cabo en conjunto con las autoridades estatales, municipales y con el apoyo de personas del campo.

Además de este apoyo, se estarán presentando más apoyos para el municipio

“Estamos muy contentos porque en conjunto con el estado, el municipio y con la aportación que ustedes hicieron, se van a destinar estas 210 toneladas, para 270 productores que van abarcar 700 hectáreas que se verán beneficiadas con este fertilizante; Salamanca cuenta con tierras excepcionales tanto de riego, como de agua rodada, temporal y la importancia que le vemos en Salamanca es que la vocación de las tierras del bajío son tierras agrícolas, y es importante fortalecer el campo”, explicó.

Por parte de Pablo Bañuelos Rosales, explicó que con este apoyo para personas del campo ya que ellos fueron unos de los héroes durante la pandemia por Covid-19, además detalló que este es uno de los tantos apoyos que se presentarán en el municipio.

“Hoy hay un gobernador que es de todos los guanajuatenses y también un presidente municipal de todos los habitantes de Salamanca, para Guanajuato los héroes de la pandemia son los y las personas del campo sin duda son los héroes de esta etapa de salud porque nos dieron la comida, yo siempre he dicho y siempre lo he dicho, no los vamos a dejar solos y aquí está la prueba con esta entrega de fertilizantes”, añadió.

Posteriormente se hizo la entrega simbólica de este fertilizante, para posteriormente llevar a cabo la entrega correspondiente para las personas del campo.