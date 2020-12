Autoridad no debe dar otros principios doctrinales: padre Efrén

Efrén Silva Plascencia, sacerdote y teólogo de la Diócesis de Irapuato, dijo que la cartilla moral del Gobierno Federal pone en riesgo que los mexicanos dejen de creer en la religión, y hacerles creer que las autoridades les deben decir cómo comportarse en la sociedad, pues señaló que lo que se tiene que hacer, es no emanar más principios doctrinales que la Iglesia Católica ya tiene.

El teólogo de la Diócesis de Irapuato aseguró que son aceptables los valores que se toman en cuenta en la cartilla moral que presentó hace días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, mencionó que no le corresponde al gobierno dictar los valores que deben regir a la sociedad, ya que el documento ni siquiera cuenta con políticas de prevención.

“Lo que se cuestiona, es la pertinencia de que emanen de una autoridad pública, cuando se trata de principios morales, no le corresponde al gobierno dictar los valores que deben regir a la sociedad, sino, es el pueblo que debe decir a quién colocar en el gobierno en función a los valores.

“La autoridad civil no esta para dictar conciencias y no es ella quien debe fijar verdades, además no hay un diagnostico ni políticas de prevención, y esta guía, es solo es una manifestación de un estilo de gobierno y una gestión de una persona, el presidente”.





Efrén Silva Plascencia comentó que la cartilla moral, tiene parte de la doctrina social de la Iglesia Católica, la cual inició desde mucho antes y forma parte de sus principios; por lo que, señaló, es necesario que dichos valores se lleven a la practica en la sociedad, en lugar de estar ofreciendo otros principios doctrinales.

“Lo que tenemos que buscar no es emanar u ofrecer más principios doctrinales que la Iglesia Católica, sino hay que convertirnos en una moral social, es decir que se lleven a la practica, es muy fácil decir, pero muchas veces las acciones no son una moral social en nuestra sociedad y en los ambientes.