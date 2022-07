Aumentaría el rezago estudiantil

El director de la secundaria Gral. Alfonso Sierra Partida comentó que ante la aprobación de que ya no habrá niños reprobados, esto podrá generar que se aumente más el rezago educativo en el municipio.

Vicente Díaz Quiñones, director de la escuela secundaria Gral. Alfonso Sierra Partida, explicó que ante la propuesta emitida por la Secretaria de Educación Pública (SEP) se ha dado a conocer que al término de este periodo escolar y al inicio del 2022-2023 ya no se presentará alumnos que reprueben.

Son cerca de 80 mil alumnos los que forman parte del rezago escolar

Díaz Quiñones, detalló que en el estado de Guanajuato se tiene un total de ochenta mil alumnos que han desertado en los diversos niveles educativos, lo cual ha generado un rezago educativo alarmante en el estado.

“Hemos analizando desde siempre y la verdad entendemos que hay un rezago educativo, sabemos que hay más de ochenta mil alumnos en el estado de Guanajuato que desertaron en los diversos niveles, nos parece un tanto arriesgado el otorgar calificaciones aprobatorias a los alumnos porque esto incrementa el rezago educativo, creo que hay otras maneras de regularizar a los alumnos”, añadió.

Esta propuesta será aplicada en el cierre de este periodo escolar y al inicio del periodo 2022-2023

Considera que es mejor buscar estrategias y el actual decreto tendrá que modificarse y no se puede tener calificaciones aprobatorias para los alumnos que no asistieron a las clases. “LA SNTE entiende y apoya a los padres de familia y a los alumnos, no tanto las recomendaciones o las indicaciones de la secretaria de educación de Guanajuato, pero no es la solución pasar a los alumnos”.

Cabe mencionar que por medio de la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez informó que ya no se presentarían alumnado de primaria y secundaria reprobado.