Aumentar penas a delincuentes no reducirá inseguridad

GUANAJUATO, Gto., (OEM-Informex).- Los diputados de Acción Nacional, Rolando Alcántar Rojas y de Morena, Raúl Márquez Albo, coincidieron en afirmar que aumentar las penas para reducir los índices delictivos y la inseguridad en el estado de Guanajuato, no es la solución. El primero dijo “por estrategia de Morena en el Congreso Federal, no se han hecho las reformas secundarias del Código Nacional Procesal para poder aplicar las prisiones preventivas oficiosas en los delitos de alto impacto”. El segundo dijo que se podrían revisar las leyes para adecuar las penas.

En entrevistas por separado, primero el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, Alcántar Rojas dijo que respecto al probable aumento de las penas “sí se pueden revisar, para ver si es poca, pero no creo que sería el punto, el punto está enfocado en el Código Nacional Procesal que desgraciadamente es competencia del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, pero, no avanza “porque no quieren”,

Dijo que “de hecho nosotros con los diputados federales de Acción Nacional del estado de Guanajuato, que es la Bancada más numerosa de la oposición de cualquier estado, pero, aun así, tú sabes que la conformación del Congreso de la Unión, desafortunadamente no les da para que tuviera siquiera una mínima mayoría, la mayoría calificada incluso la tiene Morena y sus aliados el PES y PT”.

El legislador blanquiazul externó “hay que reconocer que nuestros legisladores federales de Guanajuato han dado una batalla muy seria y muy fuerte, de hecho, fueron los principales promotores de las reformas Constitucionales para el otorgamiento de prisión preventiva oficiosa, sin embargo, no están las reformas secundarias y entonces aún no es aplicable”.

FALTA ESTRATEGIA INTEGRAL

Entrevistado por separado vía telefónica, el Coordinador de la Bancada de Morena, Raúl Márquez Albo, se pronunció por la necesidad de que haya una estrategia integral en materia de seguridad.

Consideró que también pueden revisarse las leyes “y se tendrá que hacer de manera continua y permanente para hacer los ajustes de aquellos delitos que sea necesario adecuar sus penas, pero no es la medida única”.

“Estamos viendo los primeros pasos de acciones conjuntas, integradas y acordadas entre federación y estado y si tiene que participar algún municipio tendrá que hacerlo, pero tiene armarse una estrategia integral en donde se abarquen todos los aspectos del problema y eso es lo que no tenemos aún; para eso se necesita la voluntad política del gobierno del estado para que comparta información”.

Es necesario, dijo, revisar los mapas delincuenciales del estado y en función a ello empezar a armar estrategias integrales y por zonas, de acuerdo a las cifras”.

DATOS:

*Coinciden diputados que falta aún más tarea para reducir la violencia e inseguridad en el estado

FRASE:

*“Yo realmente no soy partidario de aumentar las penas; la verdad es que no le veo mucho sentido, de hecho, nuestro Código Penal impone sanciones severas en ese sentido. Aquí más bien lo que creo conveniente es ajustar y revisar la legislación, pero lástima que no toda compete a la legislatura local, mucha es a la federal, para poder hacer más fácil el ejercicio de administración de justicia por parte de los jueces y de la integración de las carpetas de investigación por parte de los Ministerios Públicos, sobre todo facilitar el tema de la denuncia”: Rolando Alcántar Rojas