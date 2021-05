Aumentan robos a casas y comercios

La pérdida de empleos derivado de la pandemia del coronavirus ha generado que actos como robo y asalto sigan presentándose principalmente en colonias como la Guanajuato, lo que ha provocado preocupación y temor entre la población.

Habitantes de la colonia antes mencionada, manifestaron su preocupación ante la ola de asaltos y robos a transeúntes que se vive en esa zona y que señalaron se efectúan a cualquier hora del día.

El Dato...

Siguen habitantes de la colonia Guanajuato siendo víctimas de robo

Durante su reporte los vecinos señalaron que los robos y asaltos a trabajadores y habitantes de la zona no han dejado de presentarse e incluso se han enfrentado al robo a casa habitación y comercios que ha generado que algunos no vuelvan abrir ante el riesgo de no recuperar su inversión en caso de ser víctimas de hurto.

“Pues estamos igual que siempre, todavía se presentan robos y asaltos a los vecinos, a veces entran a robar a sus casas o sino otros son asaltados mientras van a trabajar o cuando regresan, ya hasta miedo nos da salir cuando cae la noche y también en el día porque ya uno no sabe cuándo le va suceder algo”, dijo un denunciante que prefirió mantener su nombre en el anonimato.

De acuerdo al semáforo delictivo de Guanajuato, en este municipio se han presentado 33 denuncias por robo a casa habitación durante el primer trimestre del 2021, sin embargo en comparación con el año pasado se registró una reducción importantes.