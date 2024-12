Aumentan casos de extorsión en Salamanca; recomiendan tomar precauciones

La extorsión, el fraude y el robo son los principales delitos que aumentan ante el incremento del flujo económico y pago de prestaciones en Salamanca, por lo que representantes del sector comercial esperan establecer una mesa de trabajo con el nuevo titular de la dirección de Seguridad Pública, para reducir el número de delitos que a diario se cometen, así lo estableció Francisco Javier González Mijes secretario estatal de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Fecanaco).

“Estamos buscando nosotros el acercamiento, creemos que es saludable, porque tenemos mucho que aportar para apoyar las iniciativas que tenga él, no sabemos cuál sea su plan, su programa de acción que va a implementar, pero nos es común a todos nosotros toda vez que nuestros sectores se ha visto muy afectado lo hemos podido constatar y lo han podido consignar en notas periodísticas, entonces estamos a la espera de la convocatoria y claro que estamos para aportar Salamanca y en este momento lo que más importa es trabajar por el bien de la población”, asentó

En este sentido, González Mijes explicó que ante el pago de prestaciones y el envío de remesas de parte de los connacionales que radican en el extranjero, las llamadas de extorsión aumentan en esta temporada, además de los intentos de fraude y robo en inmediaciones de instituciones bancarias, por lo que alertó a la población a no recibir llamadas de números desconocidos y rechazar la “ayuda” o cambio de efectivo por parte de extraños en los bancos.

“La población debe estar muy alerta de no contestar llamadas de números que no conoce, no ir a los bancos a altas horas de la noche y en el día rechazar cualquier ayuda o luego cambio de efectivo o cheques de personas que buscan estafar principalmente a los adultos mayores o jóvenes”, indicó

Respecto a las afectaciones que han dejado en el año la incidencia al sector comercial, mencionó que poco a poco se han ido recuperando, sin embargo, se requiere que los tres órdenes de Gobierno trabajen en conjunto para atender esta problemática día y no solo una temporada.

“Afortunadamente el sector comercio es un sector muy noble, nosotros seguimos trabajando efectivamente nos han afectado todas estas cuestiones, pero nosotros no podemos quedarnos esperando a ver qué pasa, hay compañeros comerciantes que han sufrido este tipo de situaciones y hemos tenido algunos cierres de negocios, están aperturando otros, creo que el sector comercio ha aprendido a rehacerse y también vemos una coordinación ya entre los tres niveles de Gobierno y nos da gusto y buenas expectativas”, concluyó