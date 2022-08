Aumentan accidentes viales en el municipio

La dirección de movilidad invita a la ciudadanía a ser conductores responsables, ya que durante el primer semestre del presente año, se han tenido registro de por lo menos 715 accidentes vehiculares, los cuales en el mayor de los casos se han visto implicados motociclistas.

Local En el primer semestre del 2022 se registran 215 accidentes vehiculares

Durante los primeros tres meses de este año 2022, en el municipio salmantino se informó que se habían presentado un total de 300 accidentes vehiculares, en donde la principal causa era conducir bajo la influencia del alcohol, los cuales desafortunadamente algunos de ellos terminaron con un desenlace fatal.

Ante estos hechos el titular de esta dirección, Daniel Pérez Sequera, había informado que se estarán llevando a cabo de manera permanente los operativos de acoholimetria de una manera intensa y con un tiempo de duración más prolongado, esto con el fin de evitar que estos hechos continuaran al alza en el municipio salmantino.

Durante el primer mes al actual, se tiene una incidencia de accidentes vehiculares en la ciudad, aumentaron hasta 715 accidentes vehiculares. De esta cifra, el 20% de dichos accidentes se presentaron debido a conducir bajo un estado etílico, mientras que el 43% de los accidentes han estado involucrados motociclistas, ante los cuales se tiene registro de seis accidentes con consecuencias fatales.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ante tal incremento, la dirección de movilidad, invita a la ciudadanía a utilizar las medidas de seguridad correspondiente, siendo en el caso del uso de motocicleta, utilizar el casco de protección, no transportar a menores de edad, no conducir más de dos personas en la unidad. Mientras que al conducir un automóvil, se pide utilizar el cinturón de seguridad, respetar los señalamientos vehiculares, y sobre todo no conducir bajo los influjos de alguna droga o bebida alcohólicas, así como utilizar el celular mientras conducen un vehículo.