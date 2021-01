Aumenta violencia invisible contra niñas, niños y mujeres

Un incremento exponencial han registrado los índices de la llamada violencia invisible a raíz de la pandemia por Covid-19. Ocho de cada 10 personas violentadas, generalmente en casa y por varones, son niñas, niños y mujeres.

La conferenciante y psicóloga Julieta Reyes del Castillo, informó que toda persona ha llegado a infligir violencia o la ha recibido, pero este fenómeno ha tenido un disparo a partir de la irrupción de la pandemia y una mayor convivencia en el hogar por el el aislamiento social.

La violencia invisible ha generado problemas de carácter psicológico en niñas, niños y mujeres.

"La violencia física siempre va acompañada de la violencia emocional o psicológica. La violencia invisible es acostumbrados a que la violencia unicamente es física. La relacionamos únicamente con los golpes pero queremos enfocarnos en la vio invisible", dijo.

“La violencia física siempre va acompañada de la violencia emocional o psicológica. La violencia invisible es acostumbrados a que la violencia unicamente es física. La relacionamos únicamente con los golpes pero queremos enfocarnos en la vio invisible”, dijo.

Explicó que la violencia invisible son aquéllas circunstancias o acciones que casi no se perciben o que se normalizan, como la violencia psicológica o emocional. “Son, incluso, comentarios que nos pueden parecer normales y que no lo son y que nos acostumbramos a ellos y que no deberíamos...”.

Está documentado, dijo, que en este periodo de emergencia sanitaria por Covid-19 ha ido en aumento la violencia en contra de niñas, niños y mujeres, sin embargo no sólo las agresiones físicas se han incrementado, sino además aquélla violencia que no se ve.

Dijo que “la ignorancia es nuestro principal enemigo, la educación en casa. Es importante educar siempre a nuestros niños en casa a evitar que se normalice la violencia... esas actitudes de micromachismo”.

La especialista señaló que las personas que han sido víctimas de estos fenómenos sociales deben tener un tratamiento psicológico para poder superar los trauma. Esa resiliencia debe darse mediante medidas educativas y de terapia. “En el momento en que que todos conozcamos la violencia invisible podremos iniciar a superarla. Si vivimos con ella ya no tolerarla”.