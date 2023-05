Atiende Protección Civil hasta tres incendios diarios de pastizales

En lo que va de la temporada, la dirección de Protección Civil atiende de dos a tres reportes diarios por quemas de pastizales, una problemática que ha incrementado en este periodo, debido a la cantidad de hierba seca que prolifera en la ciudad, por ello, la titular de la dependencia, Dinorath Lastiri Gómez, llamó a la población a evitar este tipo de prácticas que vulneran al medio ambiente y pone en riesgo a la población.

En ese sentido, la funcionaria municipal, indicó que, a lo largo de toda esta temporada de calor, lo que más han atendido son las quemas de pastizales, por ello, es importante que se atiendan las recomendaciones, como por ejemplo, no aventar colillas de cigarro en lugares con mucha maleza, ya que esta acción puede ocasionar incendios que atenta contra el medio ambiente, también se pide no tiren basura o cristales.

“Les pedimos que no hagan fogatas y las dejan mal apagadas, que no tiren basura o dejen cristales, porque luego el cristal hace el efecto de lupa y se aprende también, entonces como hay mucha hierba seca eso es lo que hace que se prenda, además, hemos atendido quemas de dos casas, pero, no ha sido por pastizales, sino por algún corto circuito, afortunadamente, no ha habido afectaciones de vidas humanas solamente materiales”, explicó.

Estas actividades ponen en riesgo la integridad de las familias y la salud de todos salmantinos, ya que causan un daño irreversible a nuestro ecosistema, debido a la presencia de partículas suspendidas que generan y agudizan enfermedades como: alergias, enfisema pulmonar, asma, enfermedades cardiorrespiratorias, entre otras.

Además, se solicitó evitar tirar basura, para no tapar las alcantarillas y bocas de tormenta con la llegada de la temporada de lluvias y evitar encharcamientos en el verano.

Asimismo, se pide a los campesinos o agricultores, evitar a toda costa la quema de esquilmo y la acumulación de materiales que puedan dañar el subsuelo, o bien, detonar un incendio.