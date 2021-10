Atiende César Prieto problemática canina

El alcalde César Prieto Gallardo, retomará el tema del Centro Canino que se localiza en la comunidad de Valtierrilla, para optimizar su funcionamiento y poder controlar el abandono animal.

“Me interesa mucho esta parte de los animales ya que son parte de nuestra vida, por ello, me interesa mucho trabajar en el tema, y me he acercado a diversos animalistas en donde me han expuesto sus necesidades, como los son las alimentarias y sobre todo la de esterilización, por ello, vamos a trabajar en el tema para ver la manera en que los podamos ayudar,” dijo el alcalde.

El alcalde explicó que se tiene conocimiento de los diversos ataques que se han dado en el municipio, “tenemos que revisar el caso de la persona que fue afectada por una jauría de perros en Ecoparque, y si se le dará la atención, ya que tenemos algo de responsabilidad ante el tema de los perros callejeros”.





“Me tocó ver en días pasados que una pequeña fue atacada por un perro cerca de la presidencia municipal en el Andador Revolución, y aunque la niña fue atendida, seguiremos ayudando a la familia en todo lo que esté a nuestro alcance.”

Asimismo el edil señaló que se trabajará de la mano con las diferentes asociaciones en pro de los animales para darles un trato digno, pues al ser seres vivos, también cuentan con derechos, además dijo que la administración tiene injerencia en el tema de los perros callejeros por lo que el centro canino de Valtierrilla tendrá que trabajar de manera correcta.