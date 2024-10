Atenderá Guanajuato problemas de desigualdad y violencias contra la mujer desde la raíz: Libia Dennise

Irapuato. Gto.- “Si no atendemos las causas de la desigualdad, no seremos una sociedad justa”, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y los presidentes y presidentas de los 17 municipios en los que se emitió la declaratoria de Alerta por la Violencia de Género contra la Mujer, reiteraron su compromiso con atacar los problemas de desigualdad y violencias desde su origen.

Desde el primer momento que esta declaratoria llegó al estado, hubo trabajo transversal de gobierno del estado y gobiernos municipales, en los que se llegó a la base de la estrategia para cumplir las medidas y acciones del Gobierno Federal, pero no solo eso, sino que adoptar medidas integrales en las que cada mujer, niña y adolescente que viva en Guanajuato sepa que sus derechos serán respetados y no habrá tolerancia para quien sea agresor.

“Estamos atendiendo de inmediato y con mucha responsabilidad las medidas y acciones marcadas por el gobierno federal a través de la Conavim, tenemos un compromiso muy fuerte y muy profundo con las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro estado, por eso hoy más que nunca vamos a garantizar la protección y la promoción de sus derechos humanos sobre todo el derecho a una vida libre de violencia”.

¡No toleraremos la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas!



Mi compromiso como Gobernadora es con todas, estamos tomando acciones en conjunto con los Poderes, municipios y organismos autónomos para acabar con la violencia de género, y así garantizar su seguridad,… pic.twitter.com/GplgQDd5RL — Libia Dennise (@LibiaDennise) October 8, 2024

Pero los actos que lastiman la integridad física de mujeres, niñas y adolescentes, son solo una parte de estas violencias, por lo que a través de este mensaje detallaron que trabajarán para combatir otros delitos como la desaparición, pero sobre todo, difundir y hacer llegar hasta cada rincón del territorio guanajuatense, los derechos que las mujeres tienen de vivir una vida libre de violencia.

“Las autoridades de los tres poderes del estado, los organismos autónomos y los municipios no toleraremos la violencia contra las mujeres en ninguna de sus formas, trabajaremos para que no haya desaparición de mujeres ni violencia feminicida, no vamos a escatimar ningún esfuerzo ni a omitir ninguna acción para proteger a las mujeres”.

Local Presenta Libia Dennise decálogo de compromisos

Para llegar al objetivo de manera puntual y pronta, trabajarán no sólo entre gobierno estatal y municipios, sino de la mano con la sociedad, aseguraron alcaldes y alcaldesas de distintos municipios.

“La unidad será nuestra mayor fuerza, porque mientras siga habiendo mujeres víctimas de violencia, no seremos una sociedad libre”.

La estrategia de no violencia contra la mujer promete brindar más espacios para atender la desigualdad como una de las raíces de la violencia

“Tengan la seguridad de que estaremos protegiéndolas y no habrá impunidad para quien agreda, vamos por un estado libre de violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas de Guanajuato”.