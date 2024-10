Exclusiva: Pagarán Jerécuaro y gobierno estatal gastos por daños de explosiones

ACÁMBARO, Gto.- Apoyarán a cada una de las familias y comerciantes que hayan sufrido afectaciones luego de las explosiones de los coches bomba en Jerécuaro y Acámbaro.

Luego de la explosión del coche bomba en el centro de la ciudad de Jerécuaro, la Alcaldesa María Isabel Acevedo Mercado se reunió con las familias afectadas para ver su estado de salud y ver la forma de apoyarlas, sin embargo, unas horas más tarde todo se cerró y se impidió el paso de las autoridades y ciudadanía al lugar de los hechos.

En entrevista para el Sol, la Alcaldesa Isabel Acevedo lamentó que haya ocurrido este hecho en Jerécuaro un lugar donde había paz y tranquilidad, dijo que “Al mediodía del jueves nos reunimos con la gobernadora y con diferentes autoridades tanto federales como estatales, en el transcurso de la reunión supimos que la fiscalía estatal era quien estaba recolectando los indicios y las pruebas, pero por el tema de los explosivos la fiscalía general de la República es quien trae el tema, hasta el día de ayer todavía no habían concluido con los trabajos de investigación, este viernes reanudaron los trabajos desde muy temprano, estamos en espera de que ellos concluyan los trabajos para poder ingresar al área”.

Agregó que “desde el día jueves estuvimos platicando de manera interna la manera en que pudiéramos apoyar, tuve la oportunidad de llegar desde las 5 de la mañana al lugar y reunirme con los vecinos quienes desde muy temprano salieron para ver el daño ocasionado, algunos me permitieron ingresar a su casa, entonces hay daños de cristales rotos, las puertas, los accesos, entonces si teníamos la intención de generar un recurso municipal para este tema, pero ahora estoy más tranquila porque cuando me reuní con la gobernadora me comentó que nos podrían asignar un presupuesto extraordinario, entonces yo creo que el municipio en coordinación con el estado podríamos brindar una ayuda mayor para nuestros afectados”.

En el municipio hay carros y más casas de las que se mencionaron en los medios que sufrieron afectaciones. | Fotos: El Sol del Bajío

Resaltó que hay más casas de las que se mencionaron en los medios que sufrieron afectaciones “yo miraba las noticias y mencionaban cierta cantidad, pero yo creo que se puede ampliar un poco más la cantidad de viviendas afectadas y también de los negocios, entonces una vez que concluyan las investigaciones periciales acudirá personal de obra pública para revisar tanto las estructuras de las viviendas y lo visible como las cortinas, puertas, cristales rotos, entonces se estarán haciendo las evaluaciones una por una”.

Se apoyará a cada uno de los oficiales que resultaron lesionados luego de este atentado del jueves 24 de octubre. | Fotos: El Sol del Bajío

Finalmente, agradeció la solidaridad de todas las personas que han externado su apoyo a Jerécuaro “yo tengo mucha fe en que vamos a salir adelante de esto juntos, vamos a lograr que nuestro Jerécuaro le regrese esa paz y esa tranquilidad, sobre todo que hay la voluntad de todos nosotros para ayudar a cada uno de los afectados en la medida de lo que el presupuesto nos pueda permitir, estaremos trabajando de la mano y muy cercanos a cada uno de los afectados”.

Por otro lado, la Alcaldesa Claudia Silva Campos informó que luego de la reunión con la gobernadora del estado Libia Dennise Muñoz se acordó que se trabajara de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno en el tema de seguridad para regresar la paz y tranquilidad.

Dijo que se apoyará a cada uno de los oficiales que resultaron lesionados luego de este atentado del jueves 24 de octubre, además que se apoyará a cada una de las familias y comerciantes que se vieron afectados con daños en las estructuras de sus viviendas y negocios.

De la misma manera que en Jerécuaro, están esperando a que concluyan los trabajos de investigación para realizar una evaluación general de cada una de las viviendas y edificio de seguridad pública para que se asignen los recursos para su rehabilitación.

Personal de obras públicas estará realizando los trabajos de evaluación para obtener un estimado total de los daños y trabajar en el tema lo más pronto posible.

La declaraciones de la alcaldesa son debido a una serie de explosiones con coches bomba sacudió el estado de Guanajuato, dejando una gran destrucción y aumentando la preocupación por la seguridad en la región. A las 5:00 a.m., un vehículo cargado de explosivos detonó en el centro de Jerécuaro, cerca de la presidencia municipal, reduciendo a cenizas una patrulla de la Policía Municipal y causando daños significativos en viviendas, negocios y vehículos cercanos. Apenas una hora después, otro coche bomba estalló en Acámbaro, frente a la Secretaría de Seguridad Pública, hiriendo a tres policías y afectando a las casas de la colonia San Isidro.

Los hechos provocaron una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades locales y federales. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, suspendió su agenda para supervisar las acciones conjuntas de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía estatal en un operativo que incluye patrullajes aéreos y terrestres. A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República tomará el caso, dada la gravedad y el uso de explosivos.

Las escenas de pánico también se vivieron a media mañana en Acámbaro, cuando reportes de posibles amenazas en el Jardín Principal y la colonia Emilio Carranza generaron alarmas; sin embargo, se descartó la presencia de explosivos tras inspecciones.