Asilo La Conferencia, el refugio de ancianos salmantinos que están en abandono en Salamanca

Ante el olvido social que se tiene en el municipio hacia los adultos mayores, el asilo de ancianos La Conferencia se ha convertido en un lugar en donde los adultos mayores han encontrado un refugio para pasar sus días, pues varios de ellos fueron abandonados a su suerte por su familia.

Maricruz Martínez Muñiz, directora del Asilo de Ancianos “La Conferencia”, detalló que por ello es importante visibilizar que las y los adultos mayores son un sector que no debe ser olvidado dentro de la sociedad.

Este es el caso de Ana María Belma Yáñez, una mujer que vive en el asilo La Conferencia, pues no tiene más familiares con los que pueda quedarse.

"Mi papá se murió, mi mamá se murió, mi hermano se murió, un hijo se me murió, solo me queda uno pero no se, está en Estados Unidos allá y no se realmente de él, si tengo más familia pero la verdad no se nada de ellos", señaló Ana María Belma Yáñez, habitante del asilo La Conferencia.

El asilo de ancianos fue construido en 1869, el cual actualmente está a cargo de la psicóloga Maricruz Martínez Muñiz, quien le dio alojó a Ana Maria hace poco más de un año.

"Yo andaba en la calle, yo andaba pidiendo para comer y luego me fui a la comunidad de La Cal y después de ahí me llevaron con una señora que se llama Esther, con quien duré seis años ella me brindo su casa, hasta que conocí a Maricruz, pero realmente en ese tiempo me la pasaba muy mal, me la pasaba llorando y llegué un momento en el cual intenté quitarme la vida dos veces", explicó Ana María Belma.

Además, comentó que ella no quería entrar al asilo "porque me decían que a los ricos los tratan bien y a los pobres nos dejan morir, bendito sea dios porque si no sería por la licenciada yo seguiría sin ver o quizá ya hasta hubiera muerto".

El Día del Adulto Mayor se conmemora cada 28 de agosto, en donde en el asilo de ancianos La Conferencia, los trabajadores y practicantes celebran a las personas que están en este lugar.

"Creo que se debe abordar porque nuestros adultos mayores especialmente están muy olvidados es algo que nos representa, si no existieran, no estaríamos aquí”. Para nosotros conmemorar este día es muy importante, se les da la importancia que se merecen además de dárseles el valor, que culturalmente a lo mejor no lo damos, pero afortunadamente aquí nuestros adultos mayores siguen siendo muy útiles así lo considero.

La encargada del asilo de ancianos detalló que como sociedad "no estamos ni siquiera mentalmente preparados, estamos aún en pañales, como siempre lo digo considerando que la organización mundial de la salud dijo que a partir de los 60 años son adultos mayores pues era una persona de 60 años tú eres muy funcional para mí y que si bien no seamos adultos mayores anteriormente vivían menos tiempo a pesar de la limitación que ellos llevaban".

Por último, la encargada del asilo de ancianos señaló que el abandono social que se tiene hacia los adultos mayores los catálogo "como temas muy importantes muy hay que abordar y que ojalá esto llegue oídos de nuestra de nuestro municipio y podemos hacer algo bonito yo sé que yo está haciendo algo muy bonito lo veo en gerontológico pero más que eso hay que ir mucho más que trabajar para los adultos mayores quería crear algo muy bonito que siempre lo digo hay que tener mucha paciencia con nosotros mayores porque creo que estamos haciendo o un puente por el que un día vamos a pasar".