Asesora Odeco a padres sobre gastos escolares de cara a inicio de nuevo ciclo

A través de la Oficina para la Defensa del Consumidor (Odeco), se recomienda a los padres de familia organizar su presupuesto de cara al gasto escolar previo al inicio del ciclo escolar 2022-2023, aunado a ello recordó que bajo ninguna circunstancia los planteles educativos no pueden obligar a la compra de útiles o uniformes dentro del plantel.

Local Padres de familia se preparan para el regreso escolar

Al respecto, el titular de la Odeco en Guanajuato, Daniel Nieto Martínez externó que al menos en Salamanca no se ha presentado alguna queja en ese sentido, a diferencia de los municipios de Celaya e Irapuato en los que se han registrado siete denuncias por imposiciones de compras de algunos colegios, con los que se ha tenido acercamiento para inhibir estas prácticas.

“Primero que nada invitamos a los padres de familia que hagan un presupuesto y que no se salgan de este, nosotros hemos estado dando seguimiento para que las escuelas o les exijan comprar los útiles directamente con ellos, hay varias recomendaciones, incluso hay una guía del regreso a clases para que las familias puedan tener un ahorro importante entre un 10 o un 30% respecto al costo de las listas de útiles”, explicó.

Aunado a ello, recordó que no se puede obligar a adquirir los uniformes o accesorios “oficiales” en la misma institución, por lo que recomendó a los padres verificar cuáles útiles de otros ciclos pueden ser reutilizados, “al igual el uniforme no es obligatorio adquirirlo con la institución pueden adquirirlo con quién quieran, incluso conseguirlo con otros alumnos de años pasados, mandarlo hacer en un lugar donde salga más barato, con la intención de que exista un ahorro para los padres de familia”, agregó.

En este sentido, Nieto Martínez refirió que estas conductas son sancionables, por lo que invitó a los padres de familia a que no sean participes de estas prácticas en las que los útiles se ofertan a un mayor costo que en el mercado e incluso pueden encontrar en la revista mensual del consumidor, para conocer los útiles y marcas salieron mejor evaluados en cada uno de los temas de bolígrafos, lápices adhesivos, cuadernos , lápices; “reitero no puede ser obligatorio bajo ninguna circunstancia, si en algún lugar detectan esta práctica nos lo hagan saber, porque a través de la Profeco podemos conciliar que no obliguen a los papás y también si llegará a haber alguna represaría que nos lo hagan saber”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Por último, Daniel Nieto Martínez exhortó a los padres de familia a comparar precios en esta temporada, así como en medida de lo posible hacer compras por mayoreo para reducir los costos, “a lo mejor entre dos o tres papás pueden generar un monto mayorista y pueden llegar hasta 600 pesos ya que la diferencia de precios pueden ser de o tres a 15 pesos de menudeo a mayoreo, que ya sumados generan un ahorro significativo”, concluyó.