Justicia incompleta. A cuatro años del asesinato del periodista Israel Vázquez, sigue la impunidad

Cuatro años han pasado sin que la justicia en su totalidad llegue para la familia de Israel Vázquez, el reportero salmantino que fue asesinado al realizar una cobertura de la fuente policíaca, el reportero fue atacado a balazos, mientras realizaba un enlace en vivo a través del portal de redes sociales de un medio local; a pesar que los actores materiales fueron detenidos, procesados y sentenciados, quien ideó su ataque aún sigue sin ser vinculado a proceso.

A cuatro años del asesinato de Israel Vázquez, continúan las investigaciones para vincular a proceso al autor intelectual de la muerte del periodista, que este sábado 9 de noviembre cumple un aniversario luctuoso más.

En noviembre de 2020 la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), anunció la detención de Martín Eduardo "N" y José Luis "N", por ser los sospechosos de cometer dicho crimen, en ese mismo mes se informó que ante las pruebas recabadas ambos fueron vinculados a proceso por el homicidio del comunicador, mientras los familiares pedían la pena máxima.

En diciembre de 2021, la Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Martín "N", por el delito de homicidio calificado en contra del periodista, casi dos años despues en 2023 fue sentenciado a 27 años, Luis "N" alias "El Pizzero", luego de los aplazamientos de su defensa.

La razón del ataque

La Fiscalía presentó evidencia, para demostrar que los acusados atrajeron al periodista a un lugar previamente seleccionado para agredirlo como represalia por una nota periodística en la que publicó el rostro de un líder criminal de la zona, sin que el comunicador tuviera conocimiento de ello.

"Al igual que sus hermanos, la exigencia sigue siendo la misma, el hecho de que que ya no ocurran más asesinatos no solo de periodistas, sino de personas inocentes en Guanajuato, el Gobierno anterior del Estado nos quedó a deber muchísimo, desde el compromiso hasta el seguimiento en el caso, desde que lo tomó la Federación prácticamente el Estado se lavó las manos ya no hubo un acercamiento jamás con las víctimas indirectas que fueron sus hermanos y sus hijas", externó Noreyma Castillo compañera.

A pesar de ello, su familia, amigos y colegas esperan que con este cambio de Gobierno se puedan establecer estrategias para la protección de periodistas, así como sensibilizar a la población sobre su desempeño, el cual va más allá de grabar un hecho, realizar un enlace en vivo a través de redes sociales o difundir supuestas noticias sin verificar su autenticidad o fuente.

"Tenemos la esperanza tanto en el Gobierno Federal como el Estatal, se generen estrategias que puedan garantizar la protección de los periodistas y sobre todo el ejercicio de esta profesión aquí en Guanajuato, muchos hemos tenido que batallar en buscar oportunidades cuando prácticamente el periodismo es un trabajo para sobrevivir, no para poder vivir dignamente, como muchos lo quisiéramos, si es un trabajo apasionante, pero muy arriesgado (...) y que la ciudadanía también valore el trabajo, el riesgo que se corre al realizar este ejercicio, que sean un poquito más conscientes que no se trata nada más de tener un celular y empezar a grabar, son muchas cosas las que hay detrás y hay que respetar", concluyó.