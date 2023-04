Asegura Mauricio Hernández que los 92 bancos del Bienestar de Guanajuato están en regla

León, Gto.- Tras la suspensión de una obra del Banco del Bienestar en Celaya por orden de un juez, el delegado de Programas del Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, dijo que las donaciones de los 92 terrenos que hay en Guanajuato están en orden.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Hace una semana, trascendió que una persona que se ostentó como propietaria de este terreno, interpuso un amparo y un juez dio la orden para que se suspendiera la obra, sin embargo, Mauricio Hernández, aseguró que el denunciante no cuenta con ningún registro público.

“Con relación al tema legal que tiene suspendida la obra es más bien un asunto que tiene que ver con la propiedad como la supuesta propiedad surgió un ciudadano, una persona, no sabemos quién es, pero asegura ser propietario del predio, y no cuenta con ningún registro público de la propiedad”, dijo.

En este sentido, dijo que las 92 sucursales del Banco del Bienestar que hay en Guanajuato están bajo reglamentación incluida la de Celaya, por lo que confían que pronto se resuelva la situación sin mayor problema.

“En todos los casos se acredita la propiedad, si la propiedad no está acreditada no avanzamos y no es la excepción este banco de Celaya, se acreditó la propiedad, está en el Registro Público, por eso no tenemos ninguna duda que se va a resolver”, añadió.

En cuanto a los avances de la obra, el funcionario dijo que en construcción ya hay un porcentaje significativo, aunque falta la dotación de equipos, sistemas e insumos para que puedan funcionar como el resto.

Local Apoyaría Mauricio Hernández posible candidatura de Sheffield

“Por su parte, los propietarios que donaron ya han acreditado la plena propiedad, está inscrita en el Registro Público de la Propiedad por lo tanto nosotros pronosticamos que eso se va a resolver muy pronto de manera favorable a los donantes, por eso hay que esperar un poco, sólo es una suspensión en lo que revisa la documentación que estamos seguro que se va a resolver favorablemente”, agregó.

Mauricio Hernández estuvo presente este jueves en las instalaciones de la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez de León Uno para entregar las tarjetas a los comités del Programa La Escuela es Nuestra, a través del cual más de 4,000 mil planteles han sido beneficiados en Guanajuato.