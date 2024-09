Asegura Diego Sinhue que Fidesseg sólo desaparecerá si hay un mejor modelo

León, Gto.- Este viernes el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que no desaparecerá el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg) al menos durante su administración.

A menos de 20 días de que termine su gobierno, el mandatario estatal comentó que espera que ahora que los diputados regresaron de vacaciones conformen las mesas de trabajo para su discusión.

"Yo puedo comprometerme por lo mío, pero no de los diputados y sigo pidiendo que se hagan las mesas de análisis, mi compromiso sigue fuerte, no lo he deasaparecido, ellos fueron los que hicieron el exhorto y luego ya no hicieron las mesas, sigo haciendo un llamado, creo que ya regresaron de vacaciones, sería importante", aseguró.

Esto después de que este viernes organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado para que se revuelva el tema del Fidesseg que se quedó sobre la mesa desde junio, cuando la bancada del PAN presentó un exhortó al Poder Ejecutivo para desaparecerlo.

Rodriguez Vallejo dijo que su compromiso sigue firme de darle continuidad, pero sobre todo de limpiar el nombre de las organizaciones civiles. Además aseguró que pese a que sólo le quedan 19 días de gobierno todavía se pueden hacer muchas cosas.

“Yo lo he dicho, hay que limpiar el nombre de las organizaciones (...) muchas cosas se pueden hacer en 19 días”, agregó.

La propuesta de eliminar el fideicomiso ha causado opiniones encontradas desde el sector empresarial, gobierno y asociaciones debido a que el recurso era destinado para programas altruistas y de seguridad.

Desaparece sólo si hay un mejor modelo

“A las asociaciones decirles que cuenta con mi apoyo, les he dicho que ojalá los reciba el congreso, pero que mi palabra se va a cumplir, en administración no va a desaparecer.

“Aclaro, no desaparece a menos que haya un nuevo modelo y que estén de acuerdo las asociaciones para mejorarlo, tienen que sentarse a proponerlo con las asociaciones, lo que les he dicho es que se puede mejorar y si hay nuevo modelo lo vamos a apoyar sino así se quedará”, añadió.