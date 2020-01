Aseador de zapatos, toda una vida realizándolo: Acosta

Domingo Acosta es un aseador de zapatos, que se decida a esta actividad desde hace 35 años, este hombre se dedica a limpiar zapatos desde que tenía 12 años de edad y cuenta que aprendió este oficio gracias al resto de sus compañeros que lo apoyaron desde aquel momento.

El Bolero relatan qué ha aprendido a curtir y limpiar las pieles como una de las experiencias que él ha querido en su trabajo. Domingo Acosta mencionó que ha sido toda una vida de trabajo en la que se ha enfrentado a experiencias negativas y positivas.

Entre las experiencias negativas que a él le ha tocado experimentar, están cuando realiza un trabajo a las personas y a estas no les gustas o cuando las gentes le exigen el trabajo de acuerdo a su gusto y posteriormente no resultan estas se molestan, sin embargo, esta situación no ha sido motivo para qué domingo deje de realizar este oficio.

Foto: Guadalupe Trejo | El Sol de Salamanca

Aunque las experiencias negativas son parte de cualquier trabajo también resaltó todo lo positivo que lo hace seguir adelante, cómo lo es el dinero porque, aunque es poco lo que gana con este oficio es suficiente para comer.

Comentó que, llega desde las 8 de la mañana ya que es el horario en el que más gente solicita su trabajo y además explicó que a partir de las 2 en adelante ya se queda más tranquilo por lo que siempre busca este horario que resulta el más cómodo para él.

Domingo Acosta mencionó que no es el único de su familia que trabaja en este oficio, sino que también sus hijos han seguido el mismo camino y aunque se siente feliz porque continúan con la tradición, también admite qué le hubiera gustado que siguieron otro mejor.

El bolero invitó a los salmantinos a no dejar perder esta tradición y que sigan asistiendo a limpiar sus zapatos con ellos, porque cada vez los tienen más olvidados e inclusive se han visto reemplazados por algunos productos qué son para la limpieza de los zapatos y destacó que la diferencia entre ellos y los productos de limpieza es la calidad.





Que vengan porque estamos un poquito olvidados, ya que cada vez hay más productos que son para bolear o los chavos usan casi ya puro tenis, rara la persona que usa zapatos de bolear y cada vez va más en decadencia, van menos o sea se va perdiendo la tradición.

DATO: Cada vez el trabajo de estos maestros de la limpieza zapatera va desapareciendo, debido a los productos que ha surgido.