Artistas urbanos llegan a la ciudad “a trabajar”

Las medidas sanitarios impuestas en otros municipios, han ocasionado qué artistas urbanos lleguen a Salamanca para poder trabajar. Tal es el caso del payaso “Miguelón” quien a diario llega a los semáforos de esta ciudad en busca del sustento para su familia.





Desde los cinco años Miguelón, como le gusta que lo llamen, se ha dedicado a sacar sonrisas entre los automovilistas, pero con la epidemia sanitaria las autoridades de su municipio no le permiten trabajar, por lo que optó por venir a Salamanca, donde la gente es bondadosa y lo trata bien explicó.

“Yo solo me maquillo, luego de tantos años ya tengo practica y los compañeros me han dado tips para hacerlo rápido y mejor. Aparte de trabajar en la calle también lo hago en fiestas infantiles pero ahorita no hay trabajo en esa parte y como en Irapuato no nos dejan trabajar por la pandemia me vine apara acá” explicó.









Señaló, que aunque trabajar en las calles es un riesgo, le gusta hacer reír a la gente y considera la moneda que le otorgan un agradecimiento por ese momento de diversión y pese a que la pandemia ha afectado sus fuentes de trabajo, mantiene la esperanza de que pronto pase esta crisis y pueda regresar a los eventos sociales.