Artesanos aseguran falta de coordinación para asignar espacios

Los artesanos señalaron que ha faltado mayor coordinación con la Dirección de Cultura para la promoción de sus actividades.





Más de 90 artesanos tiene Dulce Nido.





La representante del Mercadito Artesanal “Dulce Nido”, Mónica Garza, señaló que derivado de esta situación han tenido una pérdida total en su economía, por lo que después de un mes sin trabajar volverán a retomar sus actividades para recuperarse.

Aunque admitió que, se tuvo un acercamiento con la actual administración para contar con el apoyo para los artesanos, los parámetros que se están llevando a cabo por parte de la Dirección de Cultura no han sido los más convenientes para sus agremiados.

“Cultura, quiere que nos vayamos a trabajar una vez por mes en Plazoleta Hidalgo y una vez por mes al Jardín Xidoo, sin embargo, esta segunda opción no nos conviene, ya que el Jardín Xidoo, es un espacio bastante solo, está muy lejos y la gente normalmente no va para allá, además de que no hay lugar para que se estacione la gente y carece de vigilancia, a diferencia de la Plazoleta Hidalgo, donde llega más gente y es un detonante económico para los artesanos “explicó.





Retoman sus actividades en estacionamiento de Soriana.





Ante este hecho, la representante del Mercadito Artesanal Dulce Nido, manifestó que buscará una audiencia con el Secretario del Ayuntamiento o algún funcionario de presidencia, para establecer alguna solución que permita a los artesanos trabajar en Plazoleta Hidalgo.

Ante el cambio de semáforo a color amarillo, dijo que se mantiene un aforo reducido de artesanos en las exposiciones, además de continuar con las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas.

BUSCAN CREAR TIANGUIS ARTESANALES

Respecto a esta situación, el director de Bienestar, Cultura, Deporte y Atención a la Juventud, Pascual Alarcón Sánchez, manifestó que se ha brindado toda la apertura y voluntad para trabajar con las asociaciones y colectivos de artesanos.





Mantienen medidas sanitarias.





“Nosotros tuvimos dos reuniones desde el año pasado, con los grupos de artesanos, sabemos que están perfilados en varias asociaciones y colectivos y eso me parece bastante, durante esta reunión se decidió que los espacios públicos se utilizarían para crear tianguis artesanales por lo menos cada 15 días, uno de los puntos sería el jardín Xidoo y otro más la plazoleta Hidalgo “finalizó.