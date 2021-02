Arrojan a la calle a la señora Alma Delia

Salamanca Gto (OEM-Informex).- La dirección de asistencia Jurídico familiar de DIF Salamanca, brindó asesoría jurídica a la señora Alma Delia Gómez Palacios quien este lunes fue desalojada del inmueble donde habitaba.

La historia de historia de la señora Alma Delia se hizo viral en redes sociales, donde se expuso que había sido desalojada de su vivienda, por lo que se sus pertenencias se encontraban en la vía pública ante el abandono de su familia.

En este contexto el Dif Salamanca informó que en atención a la denuncia recibida, corroboraron que la señora Alma Delia no era propietaria del lugar y que sus hijos apoyaban en el pago de la renta. Se comunicó también que fue mediante una orden Judicial que el inmueble le fue embargado al propietario, desalojando a todos los inquilinos del mismo.

“Nos echaron fuera del edificio sin avisarnos, por eso nos quedamos con los muebles afuera varias personas no solo yo. Yo, aun, no encuentro donde acomodarme, pero gracias por su ayuda. Yo con mi familia como todos tenemos discusiones, pero yo quiero muchos a mis hijos y no quiero que los perjudiquen por la situación que paso. Tengo dos hijos y mis hijos si me ayudan y están al pendiente de mi” explicó Alma Delia.

Ante esto se informó que los hijos de la señora Alma ya se están haciendo cargo de reubicarla en un nuevo inmueble, otorgándole todo el apoyo requerido.