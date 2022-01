Arrancó jornada de refuerzo para adultos de 50 a 59 años

En el inicio de la jornada del refuerzo de la vacuna anti Covid-19 en adultos de 50 a 59 años de edad, Fernando Garza Ortiz fue el primer vacunado luego de esperar desde el medio día del jueves haciendo fila en la única sede establecida en esta ocasión en el Gimnasio Lázaro Cárdenas.

Para evitar contratiempos y poder obtener la salud Fernando espero casi 24 horas para ser inmunizado, acto que ha decir de él, es una necesidad para proteger a sus seres queridos.

“ Soy el primero, llegué desde las 12 del día y me quede aquí por qué no es una obligación es una necesidad; la necesidad que nos obliga a estar aquí para poder obtener la salud, no la vacuna, la salud(…)para mí es más importante estar en la casa sano y no enfermo, entonces a través de la vacuna podemos estar más confiados en casa y queremos que nuestros familiares también estén protegidos, fue lo que yo le dije a mi esposa es preferible que pierdas aquí un momento y no que estés en tu casa quejándote de que no sabes que hacer, por eso yo me vine desde las 12 del día”.

Al igual que Fernando, cerca de 20 personas más también pasaron la noche en este lugar, ya en la madrugada el número de adultos incremento y fue hasta las 8 de la mañana cuando la inoculación comenzó para este grupo de edad.

A pesar de la gran respuesta y de las largas filas, la aplicación del biológico se está llevando de manera rápida y sin contratiempos, al igual como sucedió en jornadas anteriores se da prioridad a personas con alguna enfermedad o discapacidad quienes acceden por otra entrada para evitar las filas.

A Salamanca se destinaron 25 mil vacunas de la farmacéutica Astra Zeneca que se estarán aplicando durante este viernes y todo el fin de semana o hasta agotar existencias, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche en la sede localizada en el Gimnasio Lázaro Cárdenas.