Arrancan campañas de esterilización 2020

La jurisdicción sanitaria V en coordinación con la institución Salmantinos Asociados Para la Protección de los Animales, exhorta a la ciudadanía a las primeras campañas de esterilización que se realizara que se realizaran en diversas colonias del municipio.

Las campañas se realizaran a partir de los días 23, 24, 27, 28,29,30, 31 de enero por diferentes colonias de la ciudad, en las cuales se podrá llevar a sus mascotas para realizarles la esterilización, el cupo será para 40 mascotas, en cada estación que corresponda.

El día 23 de enero, la cruzada de esterilización se llevará a cabo en la colonia Rancho la luz en la calle privada Morelos #108, el 24 será realizado en colonia El Durazno en la arteria Vicente Suárez # 206, el 27 se ejecutará en la Humanista 2 en la avenida Juan de Echeverría # 121, en el paso 5 de mayo s/n salón de fiestas "poncho" en la comunidad de Uruetaro se realizará el día 28 de enero, en la ampliación San Francisco de Asís en la vialidad de comunicación norte # 1922 se efectuará el miércoles 29 de enero , además el 30 de enero la operación se perpetrará en colonia Infonavit 2 en la vía Rinconada San Judas Tadeo # 113 y el 31 de enero será en la zona centro de salamanca en la calle Emeteria Valencia #322, las cuales podrán ser visitadas a desde de las 9 de la mañana.

Además es indispensable seguir las siguientes recomendaciones, asistir lo más temprano posible, pues no se apartan lugares, mascotas en ayuno total, no agua ni alimento desde la noche anterior, llevar una cobija para cada mascota, hembras y machos (caninos y felinos) a partir de los 3 meses de edad, hembras no en celo, no lactando ni en estado de gestación, por seguridad de cada mascota, poner a sus perritos collar y correa y a sus gatitos en transportadora, mochila, cajita de cartón con orificios.

Dirigirse al lugar que les corresponda dependiendo de la zona en la que se ubiquen y seguir adecuadamente las indicaciones para prevenir cualquier percance.