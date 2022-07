Arranca vacunación para menores de 5 a 11 años en Salamanca

Este Lunes comienza la aplicación de la vacuna anticovid-19 para menores de 5 a 11 años en el Hospital Regional de Pemex y Hospital General de Salamanca,sector que recibirá el biológico de Pfizer, única dosis recomenda para este grupo de edad.

Para el municipio de Salamanca, se destinaron un total de 15 mil 300 dosis, de las cuales siete mil 600 se aplicarán en el Hospital Regional de Pemex y cinco mil 900 para el Hospital General de Salamanca, que se aplicarán en un lapso de tres días o hasta agotar existencias.

Con la aplicación del biológico se pretenden garantizar la protección de este grupo de edad, esto ante el repunte de infecciones por coronavirus por la quinta oleada, misma que se espera sea muy intensa con mayor número de contagios.

Por esta razón, se exhorta a los padres de familia a realizar el registro previo para acceder a la vacunación a menores de edad, a través de la página mivacuna.salud.gob.mx, además de presentar Curp y los menores deberán acudir acompañados de un adulto.

Cabe destacar que los menores de edad, serán los únicos en recibir este biológico, por lo que en esta ocasión no se contempla la inoculación de otros sectores de la población.

La aplicación de la vacuna para menores de 5 a 11 años de edad, se estará efectuando de 8:00 a 20:00 del 4 al 6 de julio.

Es de señalar que la vacuna no evita el contagio, sin embargo, si evita que se desarrollen formas graves del virus e incluso la muerte, por eso, es indispensable no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas como el lavado de manos, el uso de cubrebocas, no saludar de beso y evitar asisitir a lugares concurridos y cerrados.