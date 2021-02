Arranca sin contratiempos la primera etapa de vacunación a población abierta

ATARJEA, Gto; En los 9 municipios de la región noreste de Guanajuato inició a las 8 de la mañana de este lunes la vacunación para los adultos mayores de 60 años en unidades médicas de primer nivel de atención.

El Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez dio a conocer que la gran mayoría de las dosis fueron aplicadas en centros de salud de la dependencia estatal ubicadas en el noreste de Guanajuato.

De esta manera las primeras dosis de acuerdo a la política nacional de vacunación se aplicaron en el Centro de Salud de Mangas Cuatas, en la UMAPS Atarjea y en la UMAPS del Carricillo de dicho municipio en donde se estima la vacunación de 700 adultos mayores tan solo de esta localidad, aunque también existen en menor cantidad centros de vacunación de instituciones del IMSS.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Adultos mayores serán vacunados aunque no se hayan registrado

Las primeras dosis, a casi un año de iniciada la pandemia se comenzaron aplicar en Xichú, específicamente en las comunidades de Palomas, San Miguel de las Casitas, Centro de Salud de la cabecera municipal, clínica de salud en Guamúchil, Zabila y la comunidad rural de Paso de Guillermo.

En total son 40 mil 619 vacunas que se aplican en la región noreste incluyendo Dr. Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Comonfort ubicado en una zona geográfica más apegada al corredor industrial, en total 48 puntos estratégicos de inmunización.

Díaz Martínez informó que son vacunas del laboratorio Astra Zeneca y son dos dosis la segunda se deberá aplicar entre 8 y 12 semanas.

Aun cuando los municipios del noreste de Guanajuato presentan menos defunciones y casos activos, resaltó que no es fácil vacunar aquellas zonas pues la población es más dispersa y tardada por las distancias.

La complementación de segundos esquemas de personal iniciará este martes con nuevo cargamento de vacunas del laboratorio Pfizer; además, que la próxima semana llegará otra remesa para completar esquemas de 24 mil 400 servidores de la salud de todo el sector.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Aplicarán vacunas a 3 mil 700 adultos mayores de Comonfort

Sin embargo, agregó que no han llegado todavía vacunas para hospitales privados y servicios de emergencia, pues es importante que también se vacunen.

Agregó que sigue habiendo casos y ante este frente frío es necesario retomar las medidas preventivas aún con la vacunación, puesto que, a casi un año del primer caso oficial en Guanajuato por coronavirus.

Además, hubo 764 casos en el fin de semana y 86 defunciones en Guanajuato, para totalizar más de 9 mil muertes en Guanajuato en la pandemia con 3600 casos activos promedio.

Explicó que no se deben relajar las medidas porque nos mantenemos en un 5.2 % en cuanto a casos activos, uso de cubrebocas, no exponerse de forma innecesaria, uso de jabón y gel alcoholado, y no perder de vista que puede haber reinfecciones.

Daniel Díaz, reconoció que existe un gran trabajo de coordinación con la federación en este operativo de vacunación, además que existe una estrecha colaboración con la SEDENA.